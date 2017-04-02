Aile boyu darbeye katılıp 'Evdeydim' demişler!

Akıncı Üssü’ndeki darbe faaliyetleriyle ilgili iddianamede 15 Temmuz’un sivil yöneticilerine ilişkin detaylı bilgilere yer verildi. İddianameye göre 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde olan Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu’nda görev yapan Hasan Balcı’nın asker iki oğlu da darbede görev aldı. Örgütün sivil yöneticilerinden Hakan Çiçek’in asker kardeşi de 15 Temmuz gecesi Akıncı’daydı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç tarafından hazırlanan Akıncı Hava Üssü iddianamesinde, darbe girişiminden 3 ay sonra tutuklanan Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi'nde şube müdürü olarak görev yapan Hasan Balcı'nın 15 Temmuz gecesi Akıncı Hava Üssü'nde olduğu bilgisine yer verildi.

ÖKSÜZ'LE 3 KERE GÖRÜŞTÜ

Darbe girişiminden yaklaşık 3 ay sonra tutuklanan ve 143. Filo'da olduğuna ilişkin görüntüler kendisine gösterilen Balcı, "Ben darbe gecesi Akıncı Üssü'nde olduğumu kabul etmiyorum" dedi. FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' firari şüpheli Adil Öksüz'ün gözaltında bulunduğu 17 Temmuz'da saat 15.15, 15.20 ve 15.25'te yani üç kere Hasan Balcı ile telefon görüşmesi yaptığı anlaşıldı.

KOMUTANLARI KAÇIRMIŞ

Hürriyet'in haberine göre İddianamede Hasan Balcı'nın küçük oğlu Halil Burak Balcı'nın Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda MAK timinde astsubay rütbesiyle görevli olduğu, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Konya'dan önce İstanbul'a geldiği, darbe karşıtı komutanların Akıncı Üssü'ne kaçırılması eylemine iştirak ettiği daha sonra ise darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'ne geldiği belirtildi. Şüphelinin büyük oğlu Gökhan Balcı'nın ise Tekirdağ'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 8. Piyade Tank Taburu'nda kurmay binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, 15 Temmuz tarihinde Gökhan Balcı'nın da Genelkurmay Karargâhı'nda sivil kıyafetlerle darbeye teşebbüs faaliyetine iştirak ettiği belirlendi. Balcı'nın sivil kıyafetleri eli silahlı görüntüsü dosyaya konuldu.

KURMAY SUBAYLARIN AĞABEYİ

Darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde olduğu ve darbe koridoru olarak nitelendirilen 141. Filo'nun koridorlarında dolaştığı tespit edilen Hakan Çiçek'in örgüt içeresinde 'kurmay subayların ağabeyi' olarak görev yaptığı belirtildi. 2014 yılından beri ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Çiçek'in, Ankara'da gizli FETÖ koleji olarak bilinen Anafartalar Koleji'ni açtığı, darbe girişimine katılan çok sayıda subayın çocuklarının bu okulda okumalarını sağladığının altı çizildi. Adil Öksüz, Kemal Batmaz ile aynı dönemlerde ABD'ye seyahatler yapan Çiçek'in kardeşi pilot binbaşı Gökhan Çiçek'in darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde bulunduğu ve tutuklandığı anlaşıldı. İddianamede ifadesine yer verilen İlkay Ateş isimli asker, Gökhan Çiçek'in akrabalarının bir kısmının halen Fetullah Gülen'in yakınında korumalığını yaptığını söyledi.

VERTİGO HASTASIYIM DUYMADIM

FETÖ'nün yöneticilerinden elektrik elektronik mühendisi Harun Biniş'in ByLock kullanıcısı olduğu, diğer sivil imamlarla birlikte Adil Öksüz'ün darbeye hazırlık için yaptıkları toplantılara katıldığı, Adil Öksüz ve diğer sivil imamların ABD'de bulunduğu dönemlerde bu ülkeye seyahatleri bulunduğu belirtildi. İddianamede, Biniş'in de yakalandıktan sonra tıpkı Adil Öksüz ve Kemal Batmaz gibi "Kazan'a tarla bakmaya geldim mazeretini uydurduğu" ifade edildi. Biniş de Akıncı Hava Üssü 143. Filo'daki kamera görüntüsünü kabul etmedi. Biniş ek ifadelerinde, 15 Temmuz gecesi kulağında vertigo rahatsızlığı olduğu için Ankara'da olan bombalamayı duymadığını ve gece yatıp uyuduğunu ileri sürerek, "Ben darbeye teşebbüs eyleminde en karışık yerlerden biri olduğunu daha sonradan öğrendiğim Kazan'a gittim, çünkü arkadaşımla (Kemal Batmaz) önceden sözleşmiştik. Bu nedenle eşim bana olayları anlatmasına rağmen dikkate almadan arsa bakmaya gittim" iddiasında bulundu.

Aile boyu darbeci

ELİNDE SİLAHLA KARARGÂHTA: Darbe girişiminin ardından Ankara Ayaş'ta gözaltına alınan Gökhan Balcı, 21 Temmuz tarihindeki ifadesinde hâkimin "15 Temmuz gecesi neredeydin? Genelkurmay'a gittin mi" sorusuna "O gece babamın Balgat'taki evindeydim" yanıtını vermiş ve adli kontrol şartıyla bırakılmıştı. Genelkurmay Başkanlığı ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra binadaki kameraları detaylı olarak inceletirken sivil bir şahsın Karargâh'a girip elinde silahla çeşitli faaliyetlere katıldığını belirledi. Bu kişinin binbaşı Gökhan Balcı olduğu tespit edildi ve Balcı tutuklandı.