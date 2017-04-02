"Akıncı Üssü'nün baş FETÖ'cüsü"

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde vatandaşların şehit olmasına neden olan F-16'lara bombalama emrini verenin Ahmet Özçetin olduğu şüpheli ifadelerine yansıdı. Şüpheliler iddianamede yer alan ifadelerinde Özçetin'i, "Akıncı'nın baş FETÖ'cüsü" olarak tanımladı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde vatandaşların şehit olmasına neden olan F-16'lara bombalama emrini verenin Ahmet Özçetin olduğu şüpheli ifadelerine yansıdı. Şüpheliler iddianamede yer alan ifadelerinde Özçetin'i, "Akıncı'nın baş FETÖ'cüsü" olarak tanımladı.

KURMAY ALBAY RÜTBESİYLE DARBE GRUBUNDAYDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianamede, 15 Temmuz gecesi "Kurmay Albay" rütbesiyle "Akıncı 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı" olarak görev yapan şüpheli Ahmet Özçetin'in faaliyetlerine yönelik kapsamlı tespitlere yer verildi.

İddianamede Özçetin'in FETO¨/PDY Silahlı Tero¨r O¨rgu¨tu¨'nu¨n yo¨neticisi oldugˆu, suc¸ tarihinde albay ru¨tbesiyle 4. Ana Jet U¨s Komutanlıgˆında U¨ssu¨n Harekat Komutanı olarak go¨rev yaptıgˆı, darbe girişiminin yaşandığı gece eylemleri gerçekleştiren şüphelilere emir ve talimat verdiği belirtildi.

KODU "TOSUN" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Şüpheli Özçetin'in 15 Temmuz gecesi saat 22.20'de Akıncı Üssü'nden keşif ve koordinat belirleme amacıyla Kayseri'den getirilen GÖREN uçağını kaldırdığı ifade edilen iddianamede, uçağın "Esen 20" olan kodunu "Tosun" olarak değiştirdiğine dikkat çekildi.

İfadelerden Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığının ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Binası'nın koordinatlarının girildiği anlaşılan GÖREN uçağı, darbe girişimi süresince havadaki F-16 jetlerine Ankara'daki insan ve araç trafiği hakkında bilgi verdi.

İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Gölbaşı Polis Özel Harekat binası, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü gibi alanları bombalayanların ve Akıncı Üssü önüne darbe girişimini durdurmaya gelen sivil vatandaşlara ateş açan FETÖ'cü askerlerin Özçetin'in davetiyle üsse geldiği aktarıldı.

"BAŞ FETÖ'CÜ ÖZÇETİN"

İddianamede yer alan bilgilere göre, şüpheli pilot Hasan Hüsnü Balıkçı ifadesinde "etkili ve atak" olarak tanımladığı Özçetin'in Akın Öztürk'ü çok sevdiğini anlattı.

Balıkçı, o gece Özçetin'in bir hedef listesi getirdiğini belirterek, "Bu hedef listesine baktığımda, hedef olarak MİT Müsteşarlığı, MİT'in ikinci yeri, Polis Özel Harekat'ta işaretlenmiş birkaç yer vardı. Pilotlar bu hedef yerleri inceliyorlardı. Daha sonra görev yapacaklar belirlenmeye başladı... Bütün bu olanlardan sonra albay Ahmet Özçetin'in ve Akıncı Üssü'nde uçuş ekibinde görev alan pilotların FETÖ'cü olduklarını düşünüyorum. Akıncı Üssü'nün baş FETÖ'cüsü Kurmay Albay Ahmet Özçetin'dir. Ahmet Özçetin'in Tuğgeneral Hakan Evrim'i de etkisine alarak orada güvendikleri FETÖ'cü pilotlarla bu eylemi planladıklarını düşünüyorum." dedi.

Şüpheli F-16 pilotu Yücel Canbolat ise ifadesinde, "Bence Akıncı Üssündeki FETÖ'cülerin başı Kurmay Albay Ahmet Özçetin'dir. Çünkü harekattan sorumlu kendisidir. Bu nedenle bence FETÖ'cüdür." ifadelerini kullandı.

Ayrıca şüpheli F-16 pilotlarından Müslim Macit de ifadesinde Özçetin'in polis özel harekatta hareketlilik olursa "atış serbest" yönünde Ahmet Tosun'a talimat verdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Dahili hattan Ahmet Özçetin, Tosun'a 'Meclis bahçesine atış serbest, Kızılay'dan alçak uçuş serbest' şeklinde talimatlar veriyordu. Genelde Ahmet Tosun telefonla Özçetin'e soruyor, aldığı talimatları uçaklara bildiriyordu. Koordinatları belirlerken Ahmet Özçetin albay 143 filodan birilerine soruyordu. Onlar da hedefleri bildiriyordu. Biz de bu hedeflerin koordinatlarını belirliyorduk. Ahmet Özçetin'in de ifademde bahsettiğim ellerinde telefonla görüşme yapan sivil kıyafetli kişilerden aldığı bilgi veya talimatları aktardığını düşünüyorum."

Şüpheli Nihat Altıntop da O¨zc¸etin'in darbenin aylar o¨nce planlanması aşamasından itibaren aktif rol u¨stlendigˆini, darbe girişimi gecesi u¨sten kalkan uc¸akların sevk ve idaresini bizzat yaptıgˆını, darbe karşıtı olan komutanların derdest edilerek u¨s binasına getirilmesini ve burada kalacakları yerin belirlenmesini organize ettigˆini belirtti.

EMİRLERİ ONDAN ALDIK

Şüpheli pilotlardan Ahmet Tosun ise ifadesinde "Ahmet O¨zc¸etin Cumhurbaşkanı'nın bulundugˆu uc¸agˆın Dalaman'dan veya Antalya'dan kalkmış olabilecegˆini, araştırmamı, radar izlerini bulmamı benden istedi." dedi.

Tosun, Cumhurbaşkanlığı Köprülü Kavşağı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınına Emniyet Özel Harekat ve Emniyet Havacılık Daire Başkanlığına, Polis Özel Harekat binasına bomba atılması ve Kızılay'dan, Genelkurmay u¨zerinden ses u¨stu¨ alc¸ak gec¸iş yapılması konusundaki tüm eylemlerin talimatını Özçetin'den aldığı emirler üzerine verdiğini söyledi.

Benzer şekilde şüpheli Mustafa Mete Kaygusuz da ek ifadesinde "Emniyet binasını vurun, tahrip edin, emniyet binasına atış yapıldı mı? İkinci bir bomba atılsın." dedigˆi ses kayıtlarına ilişkin olarak, bununla ilgili emirleri Özçetin'den aldığını belirtti.

ARABASINDAN 26 KİŞİLİK LİSTE ÇIKTI

Öte yandan iddianamede, Kazan Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Özçetin'in kullandığı araçta 23 Temmuz 2016 tarihinde yapılan aramada, A4 boyutundaki zarf içerisindeki belgelerde 'Hedef no', 'Hedef', 'Hangi ilde', 'Adres', 'Koruma' başlıklı listenin ele geçirildiği bildirildi.

Devlet adamlarının adreslerinin uydudan alınmış görüntülerinin bulunduğu zarfta yer alan belgelerde listenin ilk sırasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 26'ıncı sırasında ise AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler yer alıyor.

Listede ayrıca TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Veli Küçük ve Sedat Peker gibi isimler de bulunuyor.

"KONSEYİ BİLMİYORDUM!"

Şüpheli Özçetin, 15 Temmuz günü saat 17.59'dan itibaren kuleyle yapmış olduğu telsiz görüşmelerinde kuleye "VIP trafigˆi gec¸ti mi, Cumhurbaşkanı uc¸agˆı falan gec¸ti mi hic¸?" diye sordu.

Özçetin'in, şu¨phelilerden Nihat Altıntop'la gerçekleştirdiği telsiz konuşmasında "Yurtta Sulh Harekatı başladı, Yurtta Sulh Harekatını icra ediyoruz şu an, dolayısıyla bu¨tu¨n herkes 'Yurtta Sulh' diye temas edecek." şeklindeki ifadeleri de iddianameye yansıdı.

Özçetin savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, kule ve telsiz konuşmalarına yönelik, "Ben bu konuşmayı hatırlamıyorum, bu konuşmanın hangi şartlar altında, ne şekilde gerc¸ekleştigˆi konusunda da herhangi bir bilgim yoktur. Yurtta Sulh Konseyinin kimlerden oluştugˆunu ve harekatın ne oldugˆunu bilmiyorum." dedi.