Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Adamlık nedir bilmez

MHP lideri Devlet Bahçeli, referandum çalışmaları kapsamında Ordu'ya gitti.

Ordululara hitap eden Bahçeli'nin hedefinde FETÖ, PKK ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den şikayetçi olmadığını, 15 Temmuz'dan hiç bahsetmeyerek "Türkiye muhalifleriyle al gülüm ver gülüm içinde" vurgusunda bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da devletimizi kaybedebilirdik. Milletimizin bin yıllık beraberliği sona erebilirdi. Almanya, FETÖ'cülere yönelik delillerin yetersiz olduğunu yüzsüzce iddia etmektedir. Delil şehitlerimizdir, belge tüm Türkiye'dir.

FETÖ'DEN ŞİKAYETÇİ DEĞİL

CHP, HDP, PKK, FETÖ itirazlarını yükseltti. Kılıçdaroğlu FETÖ'den şikayetçi değil. 15 Temmuz'dan hiç bahsetmiyor. Kılıçdaroğlu OHAL ilanlarını darbe görüyor.

ATA ET, İTE O VERMEKLE VAKİT GEÇİRMEKTE

Kılıçdaroğlu, Türkiye muhalifleriyle al gülüm ver gülüm içinde. Kılıçdaroğlu, Ata et, ite ot vermekle vakit geçirmekte. Yalanlarla oyalanıyor, Türkiye düşmanlarının eline su dökmekle avunuyor. Anlattığını bilmiyor, bildiğini anlatamıyor. MHP'den kopan giden siyasi düşkünlerden medet umuyor, onları kukla gibi oynatıyor.

KILIÇDAROĞLU ADAMLIK NEDİR BİLMEDİĞİ İÇİN..

Kılıçdaroğlu adamlık nedir bilmediği için HDP ve sözde milliyetçilerle çamura saplanıp patinaja başlıyor.CHP'nin yeni yancısı, 15 Temmuz'da Başbakan olacağım diye bağıran kaçak ve korkaklar, fitnelerin altında kalacaklardır."

* Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

EVET DİYOR, HAİNLERİ KORKUTUYORSUNUZ

"Cumhuriyet Meydanında, 16 Nisan Anayasa Referandumu kapsamında sizlerle bir araya geldik. Bugün gönülden gönüle köprü kurup düşüncelerimizi paylaşacağız. Y. Has Hacib Der ki; Bizim tavrımız eğrilmez doğrudur doğru eğrilirse eğer bu kıyamet günüdür.Y. Has Hacib Der ki; Bizim tavrımız eğrilmez doğrudur doğru eğrilirse eğer bu kıyamet günüdür. Cesaret ve dirayetinizle düşman çatlatıyorsunuz.16 Nisan'a hazır mısınız? 16 Nisan'da gereğini yapacak mısınız? Devlet için, Millet için, Cumhuriyet için evet mi? Evet diyor, hainleri korkutuyorsunuz.

GEÇMİŞTE EVET DEDİK İSTİLACILARI DURDURDUK

Geçmişte evet dedik istilacıları durdurduk. Geçmişte evet dedik, devletimizi kurduk. Evet dedik, mandacıları kovduk. Elbette evet demelisiniz, zira Türkiye zordadır. 18 maddelik anayasa değişiklikleriyle çürüme bitirilmelidir. Kaybedecek zaman yoktur. Çekinecek hal yoktur. Son dönemlerde Suriye merkezli yaşanan hadiseler ibretliktir.

TERÖR, TERÖRLE YOK EDİLEMEZ

ABD ve Rusya açıkça terör örgütlerinin hamiliğine soyunmuştur. eklen müttefik olduğumuz her ülke kahraman Mehmetçiğin Suriye'deki varlığından rahatsızdır. Unutulmasın ki, terör terörle yok edilemez. Terör konusunda çivi çiviyi sökmez, iki yanlış bir doğru etmez. Terörü araç görenlerin tuttukları paslı silah ters teper bumerang gibi kendilerini vurur. Irak'ta, Suriye'de milyonlarca Müslüman hayatını kaybetti. Türkmenler katlediliyor. Ortadoğu'da insanlık hiçe sayılıyor.

DAYATILAN YENİ SEVRDİR, DESTEKENEN BİR NEVİ MONDROS REZİLLİĞİDİR

Yıllardır Ortadoğu'ya demokrasi getireceğiz diyenler kanayan yaranın baş sorumlularıdır. Türkiye'nin durdurulması, oyalanması, içine kıvrılıp buhrana düşmesi kurgulanmıştır. Bunun için teröristler kudurmuş gibi üzerimize salınmaktadır. Şartlar 1919'a benzemektedir. Dayatılan yeni Sevrdir. Desteklenen bir nevi Mondros rezilliğidir. Desteklenen bir nevi Mondros rezilliğidir. İstenen bağımsızlığımız varlık haklarımızdır.Türk milletinin şah damarını kesseler rahatlayacaklar. erkük diyeceğiz, Musul diyeceğiz, Telafer diye gök kubbede çınlayacağız. Halep diyeceğiz, Bosna diyeceğiz, Akmescit için dertleneceğiz.

Kaşgar'a üzülüp, Karabağ'a yanıp haklarını ve milli namuslarını savunacağız. Çünkü biz Türk milletiyiz, çünkü biz muzaffer Türk asırlarının yegâne varisleriyiz. Kerkük tahrip edilmektedir. Musul inim inim inlemektedir. Türkmenler hedeftedir. Müslümanlar ölüm tünelindedir. PKK-PYD-YPG'yi muhafaza altına alma emeli güdenlerin hevesleri boşunadır. Bizi kimse sindiremez, bize kimse diş geçiremez."