Başbakan Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım Kayseri'de konuşuyor

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Konuşmadan satırbaşları;

Değişikliği okumuyorlar. Şu an anayasada ne varsa aynı şey var koruma için. Cumhurbaşkanı yetkileri ne ise yüzde 90 aynı. Fark ne? Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Artık iki irade olmuyor.

2001 krizinden itibaren 23 banka battı. Yeni sistemde aday olacaksınız seçildiğinizde ülkeyi yöneteceksiniz seçilmezseniz yönetemeyeceksiniz.

Ana muhalaefet partisi HDP'nin gölgesine girmiş hayır kampanyası yapıyor. Bir eş başkanlık merakı sardı Kılıçdaroğlu'nu. Bugünlerde HDP ile çok iç içe olduğu için.

O gece ülkeye sahip çıktınız. Sizlerle gurur duyuyorum.

Yargı bağımsız olmayacak diyorlar. 28 Şubat'ta Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı Yargıtay Başkanı'nı ayakta alkışlatmadılar mı? O zaman neredeydiniz?