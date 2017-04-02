Başbakan Yıldırım'dan flaş Ülker açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Ülker'in 1 Nisan reklam filmiyle ilgili soruyu yanıtladı.

CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Hakan Çelik'in Ülker'in 1 Nisan reklamıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "zaten toplumda bir tedirginlik var. Malesef bu tedirginliği tetikleyen bir reklam. Hakikaten 1 Nisan şakası gibi geliyor insana" dedi.

Yıldırım konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Görmedim ama duydum. İzlemedim. Anlatıldı. Yersiz, anlamsız insanlara bir anlamda darbe günlerini hatırlatan bir takım ifadeler varmış. Bir hesaplaşma falan. Ondan bahsediliyormuş. Ablalar abiler bilmem ne. Bir takım yersiz laflar içeren ve zaten toplumda bir tedirginlik var. Bunu tetikleyen talihsiz bir reklam diyelim. Hakikaten 1 nisan şakası gibi geliyor insana. Ama galiba zaten Ülker de yaptığı bir açıklamayla yanlış olduğunu ifade etmiş. Tabii bunlara herkesin bugünlerde daha sorumlu, duyarlı davranması lazım. Milletin duyarlılığına saygı duyulması lazım. Milletimiz bu konularda çok diri, uyanık. En ufak bir hareketlenmede hemen arıyorlar. Beni arıyorlar, 'Efendim bugün bizim birlikte izinler kaldırıldı. Aman dikkat edin.' Bu da iyi bir şey değil. Sürekli acaba 'bu gece bir şey mi olacak?' korkusuyla insanları tedirgin etmeye hakkımız yok. Efendim, 'Pensilvanya'dan şifreli mesajlar geliyor. Burada o şifreleri çözen sözüm ona uzmanlar var. İşte hocaefendi şunu dedi, bunu dedi' falan diye yorumlar yapıyorlar. Efendim kahve falı gibi bir şey. İşte derler ya '3 vakte kadar şu olacak, bu olacak.' Bunlarla milletin kafasını yormaya lüzum yok. Bunların hepsi züğürt tesellisi. Bu millet 15 Temmuz'da ne yapacağını ortaya koydu. Milletimiz rahat olsun. Biz milletimiz adına nöbetteyiz. Milletimizin sorumluluğu bizim omzumuzda. Onların rahat uyuması, yaşaması için nöbetteyiz, görevdeyiz. Ama tüm bunlara rağmen çılgınlığın mevzuatı yok. Tarifesi de yok. Biri çılgınlık yapabilir. Yaparsa da bunu karşılığını alır, bedelini öder. Bu kadar basit."