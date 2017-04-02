Başbakan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Ankara'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım "Ankara darbeciler için önemliydi çünkü devletin merkeziydi" dedi.
İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;
- Ankara'daki bu yatırımların baş mimiarı sayın cumhurbaşkanımızdır.
- Ülkeyi kalkındırmak milletimizi mutlu refaha ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz...
- Gittiğimiz her şehirde büyük yatırımları milletimizin hizmetine sunuyoruz.
- Ankara 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık gösterdi, bir desten yazdı.
- Ankara darbeciler için önemliydi çünkü devletin merkeziydi.
- 15 Temmuz gecesinde Ankara ile milletimizle bir kez daha gurur duyduk.
- Ankaralı şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, yakınları bizim kutsal emanetimizdir.
- 16 Nisan'da sandığa gideceğiz ve geleceğimiz adına yeni bir karar vereceğiz.
- Ankara bir kez daha destan yazacak 27 Mayıs 1960'ta Ankara'da talihsiz bir gün yaşandı, Menderes işbaşından indirildi, darağacına çekildi.