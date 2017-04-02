Başbakan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Ankara'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım "Ankara darbeciler için önemliydi çünkü devletin merkeziydi" dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



- Ankara'daki bu yatırımların baş mimiarı sayın cumhurbaşkanımızdır.



- Ülkeyi kalkındırmak milletimizi mutlu refaha ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz...



- Gittiğimiz her şehirde büyük yatırımları milletimizin hizmetine sunuyoruz.



- Ankara 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık gösterdi, bir desten yazdı.



- Ankara darbeciler için önemliydi çünkü devletin merkeziydi.



- 15 Temmuz gecesinde Ankara ile milletimizle bir kez daha gurur duyduk.



- Ankaralı şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, yakınları bizim kutsal emanetimizdir.



- 16 Nisan'da sandığa gideceğiz ve geleceğimiz adına yeni bir karar vereceğiz.



- Ankara bir kez daha destan yazacak 27 Mayıs 1960'ta Ankara'da talihsiz bir gün yaşandı, Menderes işbaşından indirildi, darağacına çekildi.