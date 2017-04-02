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Başbakan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

  • Giriş Tarihi: 2.4.2017 13:55 Güncelleme Tarihi: 2.4.2017 14:08
Başbakan'dan Ankara'da önemli açıklamalar
Başbakan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Ankara'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım "Ankara darbeciler için önemliydi çünkü devletin merkeziydi" dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

- Ankara'daki bu yatırımların baş mimiarı sayın cumhurbaşkanımızdır.

- Ülkeyi kalkındırmak milletimizi mutlu refaha ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz...

- Gittiğimiz her şehirde büyük yatırımları milletimizin hizmetine sunuyoruz.

- Ankara 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık gösterdi, bir desten yazdı.

- Ankara darbeciler için önemliydi çünkü devletin merkeziydi.

- 15 Temmuz gecesinde Ankara ile milletimizle bir kez daha gurur duyduk.

- Ankaralı şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, yakınları bizim kutsal emanetimizdir.

- 16 Nisan'da sandığa gideceğiz ve geleceğimiz adına yeni bir karar vereceğiz.

- Ankara bir kez daha destan yazacak 27 Mayıs 1960'ta Ankara'da talihsiz bir gün yaşandı, Menderes işbaşından indirildi, darağacına çekildi.