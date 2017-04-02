Berat Albayrak: 16 Nisan, 15 Temmuz’un rövanşı

Diyarbakır'daki törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yaptığı kornuşmada şunları söyledi: "Bugün 650 milyon TL'den fazla büyük bir yatırım zincirinin açılışı için bir aradayız. Eski Türkiye malum. Temel atmalar bolca yapılır, icraat yok. Bol bol konuşulur, hizmet yok. AK Parti iktidarı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 senede büyük zaferlere imza attık. İşte bunlardan bir tanesi için buradayız. Diyarbakır'ın 16 Nisan'da vereceği ses bütün dünyadan duyulmalı. Buna hazır mıyız? 15 Temmuz'u unutmadık, hiç unutturmayacağız. 15 Temmuz'da bütün dünya birleşti, onun buradaki maşaları, hainler bu ülkeyi yıkmak, bölmek için bir arada toplandı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yeniden inşası için 16 Nisan'da 15 Temmuz'un rövanşı noktasında 'evet' demeye var mıyız? Büyük Türkiye'ye var mıyız?"