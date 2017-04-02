Çavuşoğlu: Yüzde 58'i geçtik 63 bekliyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması sonucunu yüzde 63 "evet" olarak tahmin ettiğini belirterek, şu anda anketlerde evet oranının yüzde 58'i geçtiğini söyledi.

Bağcılar'da düzenlenen Tosya Pilav Festivali'ne Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Ak Parti Milletvekili Fatma Benli, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Tosya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ali Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çavuşoğlu ve beraberindekiler, festivale katılanlara etli pilav ve içecek dağıttı.

63 CİVARINDA BEKLİYORUM

Gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, pilavın Türk toplumundaki öneminden bahsederek, doktoruna söz verdiği için pilavdan tadamayacağını kaydetti.

Halk oylaması sonucuna ilişkin tahmini sorulan Çavuşoğlu, "Yüzde 63 civarında bekliyorum. Geçenlerde Brüksel'de NATO toplantısı vardı. Bazı bakanlar kendi anketlerine göre yüzde 60'a ulaştığını söylediler. Ki onlar takip ederler. Ben de birkaç tanesine, 'Sizin de katkınız oldu. Sağ olun' dedim. Hayır yönünde yaptıkları çalışmalar ters tepti. Evet'i artırdı. 'Sizin de katkılarınızla' diye şöyle bir şakalaştık. Şu anda zaten yüzde 60'a yaklaştı. Yüzde 60'ı göreceğiz. İlk başladığında anketler 54'teydi. Daha sonra 56'ya vardı. Şu anda 58'i geçti. Kararsız oranı da düşüyor. Bakıyoruz, kararsızların büyük bölümü 'evet'e kayıyor." diye konuştu.

Vatandaşın anayasa paketinin içeriğini okumaya başladığını anlatan Çavuşoğlu, önce sadece kara propagandanın olduğunu, ancak, araziye inmeleriyle anayasa paketinin içeriğini anlattıklarını dile getirdi.

"İşte muhtara gidip, muhtarlık kaldırılacak. Antalya'ya gidip Rus uyruklu vatandaşlara, işte TC kalkacak, şeriat geliyor, sizi de zorla Müslüman yapacaklar." gibi propagandaların yapıldığını belirten Çavuşoğlu, artık şaçma yalanlarla uğraşmayarak, vatandaşa kendilerinin anlattıklarını kaydetti.

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanmalarına ilişkin soru üzerine ise Çavuşoğlu, şu anda oy kullanmaya başlanan yerlerde, bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimine göre, sandık başına gitme oranında yüzde 30'dan fazla bir artış olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, böyle devam ederse, katılım oranının yüzde 50'yi geçeğini vurgulayarak, "İnşallah daha fazla olacak. Vatandaşların çok yoğun ilgisi var. Biz vatandaşa diyoruz ki son güne bırakmayın. Hafta sonlarını da değerlendirin. Sabah 9, akşam 9'u bizzat ben istedim. Yani vatandaşlar iş çıkışında da gidip oyu kullanabilecek. Bu sene katılım oranı çok yüksek olacak. Avrupa'daki vatandaşlarımıza ve evet kampanyamıza yönelik çirkin davranışlar, vatandaşlarımızı çok etkiledi. Her zamankinden daha fazla sandığa koşuyorlar ki sandıkta onlara cevap verebileler diye. Hepsi değil ama bazıları, bu seçimde açık açık taraf tutuyorlar. Vatandaşlarımız 16 Nisan'da bunlara da cevap verecek." ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'nun durumu hakkındaki soruya da bölgenin kaynayan bir kazan olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ara sıra ateşe odun atanların fazla olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, 16 Nisan'dan sonra bölgeye Türkiye'nin çok büyük katkılarının olacağını ifade etti.

Terör operasyonlarının seçimden sonra da devam edip etmeyeceği sorusuna da Çavuşoğlu, terör operasyonları konusunda seçime bakmadıklarını vurgulayarak, terörün Türkiye'nin başına bela olduğunu, bu nedenle mücadeleyi artırarak devam edeceklerini söyledi.