CHP'li vekilde 'evet' diyenlere tehdit

CHP'li milletvekili Hüsnü Bozkurt, halka referandum tehditleri savurdu. Sandıktan evet çıkması halinde kimsenin heveslenmemesini, oy oranının önemli olmadığını, ülkenin sahibinin kendileri olduğunu söyleyen Bozkurt, evet diyen halka karşı da savaş imasında bulundu: Sizi de, 7 göbek sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz.

CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt, Uğur Dündar'ın sık sık skandallarla gündeme gelen Halk Arenası programına katılarak Türk halkına referandum tehditleri savurdu.

Sandıktan "hayır" çıkacağına inandığını belirten Bozkurt, "evet" çıkması halinde de kimsenin heveslenmemesi gerektiğini söyledi.

Aldıkları oy oranının önemli olmadığını söyleyerek halkın iradesini hiçe sayan Bozkurt, halkın kimi desteklediğinin önemli olmadığını, ülkenin sahibinin kendileri olduğunu iddia ederek büyük tepki topladı.

EVET DİYEN HALKA TEHDİT

Büyüklüğümüz aldığımız oyla ölçülemez, biz Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz, biz devrimciyiz diyen CHP'li Bozkurt, "Sandıktan evet çıkarsa da kimse heveslenmesin. Yine Samsundan başlar, sizi İzmir'e kadar kovalarız" diyerek "Evet" diyecek vatandaşlara tehditte bulundu.

Referanduma evet diyeceklere "Sizi de 7 göbek sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz" diye tehditler savuran CHP'li Bozkurt'un konuşması tepki çekti.