Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters köşe oldular!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklmalarından satır başları;



TERS KÖŞE OLDULAR

* 1960 darbesinden beri Türkiye ne zaman ileriye doğru adım atmışsa hep engellemek istemişlerdir. Önceki gün büyüme rakamları açıklandı. Türkiye 2016'da 20.9 büyüdü. Bazıları küçümsemeye kalkabilir. AB'nin büyüme rakamı yüzde 1,5. Tabi bize bu rakam az geliyor ama onların bizi koydukları tahminlerin 1 puan üzerindeyiz. Bu ne demektir? Ters köşe oldular. Bu millet penaltıyı iyi atar.

ÖNÜNÜ KESEMEZSİNİZ

Hani Avrupa duy sesimizi diyorsunuz ya. Avrupa'ya gelen siyasetçilerimizin önünü kesmekle 16 Nisan'ın önüne geçemeyeceksiniz. İnşaAllah 16 Nisan'da bunu yapacağız. 14 gün kaldı. Kapı kapı dolaşmamız gerekiyor.

ALINAMAYAN ÖNLEMLER YENİ SİSTEMLE ALINACAK

Bakın dün neredeydik? Diyarbakır EVET diyor. Diyarbakır çok çekti. Ama yeni yönetimle birlikte bakın istikrar ve güven ortamımızı tehdi eden onlarca hadiseye rağmen gereken ve alınamayan tedbirler alınacak. İyi, güzel, dayfalı olan gelişmelerin şartı istikrardır güvendir. Karşımıza sürekli çeşitli engeller çıkarıldı. 2007'de Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi adımını attık.

2013'TEN BERİ GELEN SALDIRILAR SÜRECİ GECİKTİRDİ

O zaman pek çokları bu kararın ne anlama geldiğini bilmiyordu. Doğru olan bu sisteme 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesine geçmekti. Ancak 2013 yılından itibaren kesintisiz biçimde öyle büyük saldırılara maruz kaldık ki gündeme getirmeye dahi fırsat bulamadık.

SİZ BAKMAYIN O KONUŞMALARA: 7 HAZİRAN'I HATIRLAYIN

Anamuhalefetin bugün sistem değişmezse bir şey olmaz. Herkes işine devam eder dediğine bakmayın. Hatırlayın 7 Haziran akşamı sonuçlar bile açıklanmadan ne dediler? Sivil darbe önlendi dediler. Cumhurbaşkanlığı makamı tartışmalı hale gelmiştir dediler. Siyaseten ve hukuken boşlukta bir kişi var dediler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani isitkrarsızlık çığırtkanlığı yaptılar. Ve hemen ardından Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü. Öldürenler de sözde Kürt! Hani bu alçaklar Kürtlerin temsilcisiydi.

BU TERÖR BEDELİ NE OLURSA OLSUN BİTECEK

Diyarbakır'da da anlattım. Bunlar hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olmadı. Evlerinden tüneller açarak aşağıda suni şehirler hazırladılar. Ama şuanda o açtıkları çukurlara gömülüyorlar. Ne olursa olsun. Bedeli ne olursa olsun Allah'ın izniyle bu terörü bitireceğiz.

16 Nisan tüm kriz tüccarlarına verilecek tarihi bir cevap olacaktır. FETÖ ihanet şebekesini bir daha bu ülkeye zarar veremeyecek hale getirecek. Siyasi kaos hesapları tutmayanlar 15 Temmuz gecesi Ordu içerisindeki mensuplarıyla darbe girişimi başlattılar. Öncelikli hedefi ülke ve milletin karargahı olan Ankara'yı ele geçirmekti. Onun için en çok saldırıyı burada yaptılar. En çok kanı burada döktüler.