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'dan 'nin ailesine telefonu!

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.4.2017 20:19 Güncelleme Tarihi: 2.4.2017 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Akçatepe'nin ailesine taziye telefonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Akçatepe'nin ailesine taziye telefonu!

Recep Tayyip , 79 yaşında hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı 'nin ailesini telefonla arayarak lerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre , bu akşam merhum sanatçının kızlarından Ebru Akçatepe'yi telefonla aradı.

Sanat dünyamızdan bir yıldızın daha kaymasından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçatepe'nin geride bıraktığı eserleriyle gelecek kuşaklar tarafından da hayırla anılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebru Akçatepe'nin kardeşleri Itır ve Günsu Akçatepe başta olmak üzere tüm aileye başsağlığı dilediği görüşme vesilesiyle, merhum sanatçıya bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tüm aileye lerini ilettiğine de değindiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçatepe'nin vefat haberinin ardından taziye mesajı da yayımlamıştı.