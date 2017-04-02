Cumhurbaşkanını ölümle tehdit eden FETÖ avukatı 'kaçak' çıktı

Darbe ve suikast göndermeli twitleriyle dikkat çeken provokatör FETÖ avukatı Gazi Kozanoğlu’nun neden gözaltına olmadığı merak edilirken Sabah.com.tr'nin edindiği bilgi soru işaretlerini ortadan kaldırdı. FETÖ'cü avukatın isminin zaten bir soruşturma kapsamında olduğu ve hakkında yakalama kararı da bulunduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölümle ve hapisle, devleti yıkılmakla, milleti felaketlerle tehdit eden FETÖ elemanlarına bir yenisi eklendi. Avukat Gazi Kozanoğlu isimli FETÖ'cü şahıs, Twitter'daki paylaşımlarıyla halkı ağır tahrik ederken paylaştığı videolarla provokasyona kalkıştı.

YAKALAMA KARARI ZATEN VAR, AMA KAÇAK!

Paylaşımları görenler "Neden gözaltına alınmıyor?" şeklinde tepki gösterirken durumun başka olduğu ortaya çıktı. Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Fetullahçı Terör Örgütü mensubu avukat Gazi Kozanoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu fakat kendisinin de diğer FETÖ'cü hainler gibi kaçak olduğu belirlendi.