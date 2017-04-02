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'da e : 1 polis yaralı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.4.2017 23:09 Güncelleme Tarihi: 2.4.2017 23:11
Diyarbakır'da polise saldırı: 1 polis yaralı!
Diyarbakır'da polise saldırı: 1 polis yaralı!

'da e düzenlendi, saldırıda 1 polis yaralanırken, kaçmaya çalışan saldırgan çıkan çatışmada öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde daha önce belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonun yapıldığı adreste silahlı iki kişi e ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 polis memuru ağır yaralanırken, saldırganlardan biri öldürüldü, diğer saldırgan ise karanlıktan faydalanarak kaçtı. Kaçan saldırganın yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

da ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.