Diyarbakır'da polise saldırı: 1 polis yaralı!

Diyarbakır'da polise saldırı düzenlendi, saldırıda 1 polis yaralanırken, kaçmaya çalışan saldırgan çıkan çatışmada öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde daha önce belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonun yapıldığı adreste silahlı iki kişi polise ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 polis memuru ağır yaralanırken, saldırganlardan biri öldürüldü, diğer saldırgan ise karanlıktan faydalanarak kaçtı. Kaçan saldırganın yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



Saldırıda ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.