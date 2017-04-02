Eski Bakan Ekrem Ceyhun vefat etti

Türk siyasetinin duayen isimlerinden Ekrem Ceyhun, bugün Ankara’da tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi’nde 91 yaşında hayatını kaybetti.

9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in iktidarda olduğu dönemde "karakutusu" olarak isimlendirilen Ceyhun, aynı zamanda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Başbakan Necmettin Erbakan ile de arkadaştı. Milliyet.com.tr'nin aldığı bilgilere göre; Ceyhun, 8 aydır Ankara'da İbni Sina Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ceyhun, bugün saat 16.45 sıralarında hayata gözlerini kapadı.

Ceyhun, 4 Şubat 1927 Erzurum doğumlu idi. Bir dönemin siyasetine damga vuran isimleri yetiştiren İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuydu. Demirel'in 1970'li yıllarda başbakanlığı döneminde Başbakanlık Müsteşarıolarak Ceyhun'u atadı. 1990'lı yıllarda Demirel iktidarında Devlet Bakanı olarak kritik görevlerde bulundu. Bu dönemde Demirel'in karakutusu olarak isimlendiriliyordu. Cumhurbaşkanlığı döneminde ise Demirel'in başdanışmanıydı. Ceyhun, aynı zamanda merhum Özal ve Erbakan ile de arkadaştı. Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde dış politika danışmanı olan Mehmet Ali Bayar, Çankaya Köşkü'nde birlikte çalıştığı Ceyhun ile ilgili şunları söyledi:

"Ekrem Ceyhun bey, merhum Cumhurbaşkanımız Demirel'in en yakın arkadaşlarındandı ve devlet ve siyaset hayatında en yakın çalıştığı ekibin temel taşıydı. Hayatı Türkiyenin kalkınma hareketinin içinde geçti. Siyasette zirveyi de sürgünü de gördü. Zincirbozan'da demokrasi nöbeti tuttu ve millet iradesiyle yeniden bakanlık seviyesine yükseldi. Eserleri, mücadeleleri ve mümtaz kişiliği daima saygı, minnet ve hayırla anılacaktır. Mekanı Cennet olsun."