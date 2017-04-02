FETÖ’ye piknikte baskın

İstanbul’da piknik kamuflajı altında toplantı yaptıkları belirlenen 7 FETÖ’cü yakalandı. Ankara’da ise yönetici pozisyonunda 39 kişi tutuklandı

FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul'da FETÖ'nün dershanelerinden arkadaş olan örgüt üyesi yedi kişi , Ümraniye'deki Hacegan Ormanları'nda piknik kamuflajı altında toplantı yaparken yakalandı. FETÖ'cülerin ev ve işyerinde yakalanma riski olduğu için halka açık alanlarda toplandıkları belirlendi. Ankara'da ise aralarında örgütün yönetici kadrolarının da bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı. Eskişehir'de FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'ndaki general ve albaylardan "sorumlu imam" olduğu öne sürülen İbrahim Yakut ile biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ merkezli 15 iyde yapılan operasyonda gözaltı sayısı 67'ye yükseldi. Diğer operasyonlar şöyle:



Manisa: Daha önce meslekten ihraç edilen 16 polis ile ByLock kullandığı belirlenen ve 2014'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Ben FETÖ'cüyüm" diye dilekçe veren öğretmen Ö.G. tutuklandı.



Kayseri: Çeşitli kamu kurumlarında memur olarak görev yapan ve ByLock kullandıkları belirlenen 10 memur tutuklandı.



Kahramanmaraş: ByLock kullandıkları belirlenen, Nurhak İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhammed Şen ile Kahramanmaraş Minibüsçüler Odası Başkanı İsmet Kılıç'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.



Kütahya: ByLock kullanan 7 şüpheli tutuklandı.



Karabük: Daha önce meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen bir komiser yardımcısı ile 2 öğretmen tutuklandı.



Çankırı: 3 mahrem imam tutuklandı.



Gaziantep: Örgüte para aktardıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.



Iğdır: ByLock kullandıkları belirlenen 22 kişi gözaltına alındı.



Emir SOMER - Ali ALTUNDAŞ - İhsan TUNÇOĞLU - Rıdvan UYSAL - Tahir Aşkın KISACIK / SABAH