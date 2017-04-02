İşte bugüne kadar FETÖ'den gözaltına alınanların sayısı!

İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, bugüne kadar FETÖ'den gözaltına alınanların toplam rakamını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda FETÖ ve PKK operasyonlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu "Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ'yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam. Adli kontrol ile bırakılan 41 bin 499 kişi ve serbest kalan da 23 bin 861 kişi var. 863 kişi de firari. Tutukluların 10 bin 732'si polis, 7 bin 463'ü asker ve 168'i general. 2 bin 575'i de hakim ve savcı. 26 bin 177'si sivil, 208'i de mülki idare amiri" dedi.

PKK OPERASYONLARI

Bakan Soylu, PKK'ya yönelik operasyonlar hakkında da önemli bilgiler verdi.

Soylu, "12 bin 500'ü aşkın operasyon yaptık. Kış boyunca son 6 ayda. Bu önemli bir şeydir. Eksi 40 derecede, eksi 30 derecede evlatlarımız hala operasyon yapıyorlar. Ya sınır boylarında ya söylediğim ilgili yerlerde. Yine söylemek lazım, kış döneminde 887 sığınak ve barınak imha edildi. Bu önemli bir şeydir" dedi.