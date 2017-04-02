İşte o katiller

Akıncı iddianamesine yansıyan 15 Temmuz gerçekleri: O kanlı gecede 25 FETÖ’cü pilot, F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11’i halkı bombaladı, 68 vatandaşı şehit etti. 11 katil pilotun fotoğrafı iddianamede yer aldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkı, Ankara Emniyeti'ni, Özel Harekât Dairesi'ni ve TÜRKSAT tesislerini bombalayan 11 hain, savcılıkça Akıncı Üssü'ne ilişkin hazırlanan iddianamede yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 15 Temmuz gecesi uçaklarla yapılan bombalamalarda 68 vatandaş şehit oldu. Darbe için 25 pilot, F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i bombalama faaliyetlerini gerçekleştirdi. 2 pilot İstanbul üzerinde alçak uçuş yaparken, 2 pilot da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildi. Diğer 10 pilot ise Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı. Bu alçak uçuşlardan sağlanan sonik patlama sesleriyle halkın darbeye karşı direnci kırılmaya çalışıldı.



İNCİRLİK'TEN İKMAL

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan 8 askeri kargo uçağı Şırnak, Siirt, Hatay ve Denizli Çardak'tan askeri helikopter ve komandoları Ankara'ya getirmek üzere havalandı. Kayseri'den hedefleri tespit edip koordinatlarını F-16 uçaklarına bildirme kabiliyetine sahip 2 "Gören" uçağı da Akıncı'ya getirildi. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 6 adet F-16 savaş uçağı izinsiz kalkış yaptı ve Ankara üzerinde alçak uçuş yaparak, Akıncı Üssü'ne indi. Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'ndan ise 3 tanker uçağı izinsiz kalkış yaptı. Bunlar darbe girişimine katılan F-16 savaş uçaklarına Akıncı Üssü'nde yakıt ikmali yaptı.



POLİSLERİ ŞEHİT EDEN HAİNLER



Halkın üzerine, halkın Meclis'ine ve devlet kurumlarına bombalar yağdıran hain pilotlar şöyle:



Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu

Saat 23.18'de Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nı vurabilmek için lazer poduyla işaretleme yaptılar.



Ertan Koral ve Mehmet Çetin Kaplan

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda 7 kişiyi şehit edip 5 kişiyi yaraladılar. Ayrıca 40 milyon liralık zarara sebep oldular.



Hüseyin Türk ve Uğur Uzunoğlu

Özel Harekât'ta 44 polisi şehit ettiler, 36 kişiyi yaraladılar. 6 milyon 341 bin 879 lira zarara yol açıp 36 vatandaşın malına zarar verdiler.



HALKI BOMBAYLA VURANLAR



İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul

Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına 2 bomba attılar. Saldırıda 2 kişi şehit olurken, 38 kişi yaralandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında 7 milyon 349 bin 500 liralık hasar meydana geldi, bir kişinin de malına zarar verildi.



Mustafa Özkan: "94- 0091" kuyruk numaralı uçakla saat 00.56'da iki, saat 01.18'de ise bir bomba attı.



Müslim Macit: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınına iki bomba attı. 15 kişi şehit oldu, 7 kişi yaralandı.



MECLİS VE HALKA SALDIRANLAR



Uğur Uzunoğlu ile Hasan Hüsnü Balıkçı: İki FETÖ'cü aynı zamanda TBMM'ye ilk bombayı attı. 19 milyon 472 bin 380 liralık hasar meydana geldi.



Hüseyin Türk: Polisleri şehit eden terörist daha sonra hem Meclis'i hem TÜRKSAT'ı bombaladı. 32 kişiyi yaraladı, 7 milyon 27 bin 655 lira zarara yol açtı.



AKINCI HAİNLERİNDEN MASALLAR

İddianamede üste yakalanan sivillerin ve darbenin askeri kanat sorumlusu Akın Öztürk'ün akla ziyan ifadeleri de dikkat çekti.



İddianamenin sivil ayağının 4 numaralı şüphesi Hakan Çiçek: Akıncı Hava Üssü'ne bir albayın daveti üzerine sosyal bir etkinlik için gittim.

5 numaralı sivil şüpheli Nurettin Oruç: Harun Biniş ve Çiçek'i cezaevinden tanıyorum. Darbe günü, Akıncı'ya köylerde hayvancılıkla ilgili belgesel çekmeye gelmiştim.

Eski Yüksek Askeri Şura Üyesi Akın Öztürk: Darbe girişimi sırasında uçakların kalktığı üsteki lojmanlarda bulunmasına rağmen Ankara'daki hava hareketliliğini televizyondaki alt yazıdan öğrendiğini öne sürdü. İddianamede Öztürk'ün, darbe gecesinin "1 numaralı komutanı" olduğu anlatıldı.



Akın Öztürk'ün 3 Haziran ve 8 Temmuz 2016 arasında İngiltere, İrlanda, İtalya, Kuzey Kore, Belçika, Azerbaycan ve Almanya a'da kullanılan hatlarla çeşitli defalar görüştüğü de iddianamede yer aldı.



ELLERİNDE İSİMLERİMİZ VAR

İddianameye şu detaylar da yansıdı: Akıncı Üssü'nde mesai erken bitirildi. Darbe faaliyetine katılacak subaylar üste kaldı. Diğerleri evlerine gönderildi. Akın Öztürk'ün damadı, eski Yarbay Hakan Karakuş'un katılımıyla üste toplantı düzenlendi. TBMM'yi bombalayan pilot Hasan Hüsnü Balıkçı toplantıda generallerin görevden alınmaya başlandığını belirterek, "Sonra tek tek bize gelecek. Bu işi bugün yapmamız gerekiyor, önce davranmamız gerekiyor" dedi.