O ‘Kandil’i söndüreceğiz

Vanlılara seslenen Başbakan Yıldırım, “Devletin şefkatli eli hep sizinle olacak, demir yumruğu da teröristin tepesinde patlayacak” dedi. Yıldırım, terör örgütü PKK’ya ve destekçisi olan ülkelere meydan okudu: Herkes şunu bilsin ki o Kandil sönecek

AK Parti'nin Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuşan Yıldırım şu mesajları verdi:



KANDİL'İ SÖNDÜRECEĞİZ: Allah'ın birleştirdiğini ayıranlara hep karşı dururuz. Yeter ki, oynanan oyunu görelim, farkına varalım. Herkes şunu bilsin ki, o Kandil sönecek, Kandil'i söndüreceğiz. Terörün efendilerinin Kandil'ini mutlaka söndüreceğiz. Kardeşliğin, birliğin, beraberliğin rüzgârı o Kandil'i söndürecek. Asla unutmayın, devletin şefkatli eli, yardımı ve desteği hep sizinle beraber olacak. Ancak, demir yumruğu da teröristin, sizin hayatınızı zorlaştıranların tepesinde patlayacak. Onlara sadece Van'ı değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı dar edeceğiz. Onlara (PKK'ya) bu toprakları dar edeceğiz. Onlar bu ülkenin başının belası olmaktan çıkacak.







CHP VE HDP İKİZ KARDEŞ OLMUŞ: Biz yeni anayasa dedikçe, CHP, HDP milleti tehdit ediyor. Gerçeklerden uzak, bunlar bir hayal âlemi içinde geziyor. Bunlar artık ikiz kardeş olmuşlar. Birisi ayağını kaldırıyor, diğeri basıyor. Kardeşim, Vanlının lafa, eğlenceye değil işe ihtiyacı var. Yeni eserlere ihtiyacı, projelere ihtiyacı var.



KATİLLER MERHAMET BEKLEMESİN: Buradan söylüyorum, zalime merhamet mazluma zulümdür. 6-8 Ekim olaylarında kandırdıkları zavallı çocukların ellerine silahları, patlayıcıları tutuşturarak halka ne yaptıklarını biliyorsunuz. Yasin Börü'yü, arkadaşlarını acımasızca öldürüp genç bedenleri üzerinde araçları sürmediler mi? Şemdinli'de, Kurban Bayramı'nda evine gelen misafir zannettiği katillerin, çocuklarının gözü önünde kurşun yağmuruna tutularak şehit edilen Ahmet Budak'ın alçak katilleri, bizden asla merhamet beklemesin.



TEHDİT EDEN OLURSA, HABERİMİZ OLSUN: Hala kapınıza gelip sizden haraç isteyen, bilmem nereye çağırarak tehdit eden olursa katiyen bunlara prim vermeyin, bize haber verin tepelerine binelim, canlarına okuyalım. Hala köylerde tehdit etmeye cesaret edenler olursa, bunları da mutlaka bilmek istiyoruz. Bunların gözünün yaşına bakmayacağız.







ÖLÜ YA DA DİRİ BULUNACAK

Başbakan Yıldırım, katıldığı CNN Türk canlı yayınında da şunları söyledi:

Anket sonuçları var tabii ama paylaşmayacağım. Ben vatandaşlarımıza biraz saygısızlık olarak görüyorum. Gerçek anket, gerçek sonuç vatandaşlarımızın 16 Nisan'da sandığa gidip vereceği oylardır. Allah'a şükür biz rahatız.

Cumhurbaşkanlığının fesih yetkisi yok, fesihler darbe anayasaları ile olur.

Tek adamlık teranesi tutturmuş gidiyor CHP. Bu sistemde bırakın tek adam olmayı, sınırlama var. 10 yılla sınırlıyor.

(Adil Öksüz'ün bir diplomatik temsilcilikte olduğu iddiası) Nerede olursa olsun bulunacak, ölüsü ya da dirisi.

'Evet' çıkarsa ekonomik büyüme yüzde 7'yi geçer.







TERÖRSÜZ GÜNLER İÇİN 'EVET'

Binlerce Vanlı ellerinde Türk bayrakları ile mitingin yapıldığı Beşyol Meydanı'na akın etti. İşte meydandan görüşler:

Ömer Arslan (39) esnaf: Terörden çok çektik. Başkanlık sistemi ile birlikte artık terörsüz bir ülkede yaşamayı istiyoruz

Mehmet Yıldız (48) servis şoförü: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu ülkeyi daha da büyütmesi için 'evet' diyorum.

Suna Tarhan (36) ev kadını: Ülkemize başörtüsünü serbest eden, kız çocuklarımızı okullara kazandıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın bu ülke için yapacak daha çok işi var. Bu yüzden 'evet' diyorum.

Ahmet Yücel (45) esnaf: Tek başına başkan ve sağlam bir başkanlık için 'evet' diyorum. Hayır demenin ne Kürtlere ne de bu ülkeye hiç bir faydası yok."