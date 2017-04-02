Onlar yalan attı, kameralar yakaladı

Adil Öksüz, Akıncı Üssü’nde yakalandığında ‘Arsa bakmaya gittim’ demişti. Diğer sanıkların bahaneleri de Öksüz’den geri kalmadı...

Darbe girişiminin sivil şüphelilerinden film yapımcısı Nurettin Oruç, teşebbüsün yaşandığı gün Akıncı'ya yakın köylerde hayvancılıkla ilgili belgesel çekmeye gittiğini iddia etti. Biniş kendisini, "Öksüz, Batmaz ve Çiçek ile seyahatlerimde aynı tarihte ABD'de bulunmam tesadüftür" sözleriyle savundu.

SAVCI NE DEDİ?: Ancak Oruç'un 16 Temmuz gecesi saat 03.22'de Akıncı Üssü koridorlarında göründüğü kamera kayıtları iddianameye girdi, görev ve yetkisi olmadığı halde teşebbüsün yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde bulunarak askeri kalkışmanın başarılı olmasını sağlamak için gayret sarf ettiği aktarıldı. İddianamede, Oruç'un, FETÖ/PDY'nin yöneticisi olarak darbe girişimi için plan hazırlayan ekiple hareket ettiği, teşebbüsün hazırlık faaliyetlerine ilişkin örgütün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz ile 17 Mart-21 Mart 2016 tarihlerinde ABD'ye giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e bilgi verdiği belirtildi. Ayrıca Oruç'un, Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Harun Biniş ile TSK içerisine sızan örgüt elemanlarıyla irtibata geçtiği bildirildi.





'Sosyal etkinliğe katılacaktım'

Bir tuhaf bahane ise kapatılan Anafartalar Koleji'nin sahibi Hakan Çiçek'ten geldi. Çiçek, "Akıncı Hava Üssü'ne bir albayın daveti üzerine sosyal bir etkinlik için gittim. Askeri hareketlilik başlayınca çıkamadım. Sabah 08:00 sıralarında gün aydınlanınca çitten atlayıp kaçanları gördüm. Ben de atlayıp kaçtım" dedi.

SAVCI NE DEDİ?: Oysa iddianamede FETÖ/PDY yöneticisi olduğu belirlenen Çiçek'in örgüt içerisinde de "Kurmay Subaylar Abisi" olarak yer aldığına işaret edildi, "ByLock"u kullandığı, Ankara'daki faaliyetlerini gizli yürüten koleji açtığı, kalkışmaya katılan çok sayıda subayın çocuklarının kolejde okumalarını sağladığı, darbe teşebbüsünün organize edilip yönetilmesinde görev aldığı vurgulandı.

'Harun'la arsa bakacaktık'

İddianamede darbenin sivil yöneticilerinden biri olarak gösterilen Kaynak Holding'in yöneticilerinden Kemal Batmaz, "İstanbul'da emlakçılıkla uğraşırım. Daha önceden tanıdığım Harun Biniş beni aradı, Bir miktar param var, arsa bakacağım, yardımcı ol' dedi. Onunla arsa bakmaya gittim" diye ifade verdi.

SAVCI NE DEDİ? Fakat Batmaz'ın 15 Temmuz akşamı 22.41'de Akıncı Üssü'nde dolaştığı kamera görüntülere dosyaya girdi. Ayrıca savcı, "FETÖ örgüt yöneticisi. Abdullah kod adını kullanıyor. Üniversite yıllarında örgüt evinde kaldı. Darbe hazırlık planlarının yapıldığı Ankara'daki toplantılara katıldı. Darbenin onayını almak için ABD'ye gitti. Öksüz'ü tanımadığını söyledi. Ancak ABD dönüşü Öksüz'le kameralara takıldı" tespitlerini yaptı.

'Ben evdeydim yattım uyudum'

Kaynak Holding'te yöneticilik yapan elektrik mühendisi Harun Biniş ifadesinde, "Bende vertigo var, bir kulağım duymuyor. Ankara'da olan bombalama ya da bunun dışındaki saldırıları duymadım. Ben evimde yattım uyudum. Ertesi sabah 8'de Kemal Batmaz ile Ümitköy'de buluştuk. Kazan'da arsa bakacaktım. Orada gözaltına alındık" dedi.

SAVCI NE DEDİ?: Ancak iddianamede savcı şu tespitlerde bulundu: "Harun Biniş örgüt yöneticisi ve telefonunda Bylock programı yüklü. Adil Öksüz'ün kullandığı araç ile Ankara'daki darbe hazırlık toplantılarına katıldı. Akıncılar Üssü'nde olmadığını söylemesine rağmen kamera kayıtlarında olduğu tespit edildi." (Vatan)