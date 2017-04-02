Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgürlüklerin ve barışın fedaileriyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır kalbimiz. Bu coğrafyayı bizden koparmak isteyenler kalbimizi söküp almaya çalışıyor. İzin vermeyiz. Söyleyecek sözü olan herkesle görüşmeye hazırız. Tek şartımız kimsenin elinde silah olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Diyarbakır'da Valilik önünde yaklaşık 676 milyon liralık 85 eserin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

LAFLA BARIŞ OLUR MU?: Geçtiğimiz 14 yılda Diyarbakır'a 30 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Şimdi bu PKK yanlıları iki de bir diyorlar ki "barış barış barış." Ya lafla barış olur mu? Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu? Biz inşa, ihya ediyoruz. Hüngür hüngür ağlayan çocukları dağa kaçırılmış anaları unutmuyoruz. Onlar barışa haince baktılar ama biz şefkatle baktık. Barışın fedaileri, özgürlüklerin fedaisi biziz. Biz Diyarbakır'ı geliştirmenin, kalkındırmanın, güçlendirmenin çabası içindeyiz.

ÇAPULCULAR: Bu kardeşiniz ülkenin yönetiminde sorumluluk sahibi olduğu sürece ne terör örgütünün çapulcuları ne de başka bir musibet size dokunamaz. Sahip olduğunuz hakların hürriyetlerin ihtiyacınız olan ekonomik kalkınmanın teminatı bizzat biziz. Hakkınıza hukukunuza el uzatmaya kalkan karşısında beni ve arkadaşlarımı bulur. Türkiye nasıl İstanbul'suz, İzmir'siz, Trabzon'suz, Antalya'sız, Erzurum'suz olamazsa asla Diyarbakır'sız da olamaz. Çünkü Diyarbakır bizim kalbimiz. Bu coğrafyayı bu halkı bizden koparmak isteyen kalbimizi söküp almaya çalışıyor demektir. Diyarbakır, Türkiye'nin mührüdür, el uzatılmasına asla izin vermeyiz. Rabbim kaderimizi bu coğrafyada birlikte yazmış. Bizim geçmişimiz gibi geleceğimiz de ortak. 16 Nisan ülkemizle birlikte Diyarbakır için de yepyeni bir dönemin müjdecisi olacaktır.

PKK HUZURUN DÜŞMANI: Bölücü terör örgütü ülkemizin ve milletimizin huzurunun baş düşmanı. Adeta parasını verenin dilediği gibi kullandığı kiralık katiller şebekesinden ülkemizi ve Kürt kardeşlerimizi kurtarmakta kararlıyız. Dün zalimlere karşı bedelini tehditlerle, kumpaslarla hatta darbe teşebbüsleriyle ödeme pahasına nasıl verdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Bugün de bedeli ne olursa olsun Kürt kardeşlerimizi bölücü terör örgütünün zulmünden kurtarmaya söz veriyoruz. Bu hain örgüt artık hiçbir vatandaşımızın evini başına yıkamayacak, evladını zorla elinden alamayacak. Kimsenin siyasi iradesini rehin alamayacak. Nerede alırlar? Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da, Belçika'da İsviçre'de alırlar.

BÖYLE DEMOKRASİ OLUR MU?: Avrupa'daki sosyal demokrat, sosyalist partilerle PKK terör örgütü mensupları birlikte polisin koruması altında yürüyüşler yapıyor. Alman polis araçlarında terör örgütünün mensupları oturuyor, camdan da bölücü terör örgütünün posterini taşıyorlar. Böyle bir demokrasi, özgürlük, hak, hukuk olur mu?

KEFENİMİZLE YOLA ÇIKTIK: İsviçre Parlamentosu'nun önünde dev bir poster, üzerinde resmim var. Şakağıma silahı dayamış. Yürüyüşü yapanlar PKK terör örgütü, DHKP-C vesaire ve onların sosyalist partisi. Allah'ın verdiği bu canı ondan başka kimse alamaz. Yola çıktığımızda kefenimizi giydik, öyle yürüdük.

MUHATABIMIZ VATANDAŞ: Bizim muhatabız sizsiniz. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimize sağlanan ve zaten hakkınız olan demokratik, insani ve kültürel imkanlardan geriye doğru en küçük adım sözkonusu değil.

TEMİNATI OLDUK: Biz özgürlüklerin teminatıyız. Şu anda bile hala insanları tehdit yollarını arayan bir terör örgütü var. Bunlara 16 Nisan'da fırsat vermeyeceğinize inanıyorum. Biz söyleyecek sözü, projesi, derdi olan herkesle konuşmaya, görüşmeye, birlikte yol yürümeye hazırız. Tek şartımız var. Kimsenin elinde silah olmayacak. Kimse bu ülkeyi bölmeye, bu milleti parçalamaya kalkmayacak. Dikkat ediniz, Türk, Kürt Çerkes, Laz, Boşnak, Roman demiyoruz. Tek millet diyoruz, 80 milyonuyla tek millet.

BAŞKA DEVLETİMİZ YOK: Yeni sistemin sizlere en küçük zararı bulunmadığı gibi tam tersine her alanda önemli katıkları olacak. Siz onların umurunda değilsiniz. Onlar emirleri tıpkı CHP'nin Pensilvanya'dan aldığı gibi Kandil'den, terör baronlarından alır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Yok paralelmiş, özerk devletmiş. 15 Temmuz'da devletimizi ele geçirmeye çalışanlara cevabımızı verdik mi verdik. Benzer bir teşebbüste bulunanlar bu cevabı daha ağır şekilde alacaklardır.



Kürtçe 'Binlerce kez evet' dedi

"(Başkan Erdoğan sloganları) Diyarbakır'ın yiğitleri de yiğit ha. Şimdi hanım kardeşlerimi kızdıracaksınız. Şimdi Diyarbakır'dan öyle bir seslenelim ki tüm Türkiye tüm dünya duysun. Büyük Türkiye, güçlü Türkiye, müreffeh Türkiye, istikrarlı Türkiye için 'evet' mi? Hepsine birden hezar caran ere (binlerce kez evet) Bu sesi duymamanın sadece kulağı değil kalbi de kapalı demektir. Diyarbakır'ın 16 Nisan'da işte bu mesajları duymayanlara duyuracağına görmeyenlere göstereceğine inanıyorum. Diyarbakır beni mahcup etmeyecek değil mi? Allah'ınıza gurban sizin."



Bunların teröristle arasında ne fark var

"Arkamızda PKK-PYD var" dediler. Milleti tehdit ettiler. Size bu zulmü reva görenlerin bıraktım Türkiye'ye, Diyarbakır'a bir faydası oldu mu? Elinde silahıyla milleti katleden teröristle onu arkasına alıp milleti tehdit eden sözde siyasetçi arasında ne fark var? 16 Nisan'daki tavırları ortada. Marjinal örgütlerin, Avrupa'daki ırkçı yönetimlerin, CHP'nin peşine düştüler.

Bölücü örgütle işbirliği içinde sizleri bizar eden FETÖ'nün hainlerini de devletten temizledik, temizliyoruz. Artık devletin içinde sizi örgütün kucağına atacak kimse Allah'ın izniyle kalmadı.



Onlar Kandil'e, biz Meclis'e çağırıyoruz

"Yeni sistemle Cumhurbaşkanını, hükümeti sandıktan doğrudan millet belirleyecek. Oy sandıklarını mermi sandıklarıyla değiştirmek isteyenlerin devri sona eriyor. Gençler, Parlamento'ya girmeye var mısınız? Onlar Kandil'e gönderiyor, biz sizi Parlamento'ya çağırıyoruz. Hazır mısınız? Ne demek yapamaz ya. Benim dedem Fatih 21 yaşında bir çağ kapayıp bir çağ açtı mı? Biz onların torunlarıyız yaparız be, gideriz."



Ajan teröristler var

"Niçin Diyarbakır turizmde patlama yapmasın? Terör olursa buraya ajan teröristler gelir turist gelmez. Ajan teröristler buraya geliyor mu? Gelirler onların işi gücü karıştırmak, onlar terör mikseri. Diyarbakır, dış ticarette nüfusa uygun şekilde ilk 15-20 arasında yer almalı. Bunun yolu istikrar ve güvendir. Kimse gelip terörün, kavganın, gürültünün eksik olmadığı bir yere yatırım yapmaz. Yatırım olmayınca istihdam olmaz, iş olmaz aş olmaz."



'Minarelerle yaşadık ezanlarla büyüdük'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 20 bin kişi kapasiteli Diyarbakır Merkez Camisi'nin temel atma törenine katıldı. Erdoğan açılış töreninde, "Malum biz minarelerle yaşadık, ezanlarla büyüdük ve camiler de inşallah Müslümansız olmasın istedik. Şimdi de bu eserle bu niyetlerimiz adeta teyit ediliyor. Ezanları kalıcı kılacak olan işte bu eserler. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Beş vakit namaz değil, bunun dışında birçok sosyal etkinliğin de yapılabileceği caminin temelinin atılmasından memnuniyet duyuyorum" dedi. Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. AA