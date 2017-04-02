PKK'ya kırsalda ve şehirde ağır darbe

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmak için hain saldırılar düzenleyen ve sivilleri de hedef alan terör örgütü PKK'ya yönelik son 5 aydaki operasyonlarda 886 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe vuruldu.

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmak için hain saldırılar düzenleyen ve sivilleri de hedef alan terör örgütü PKK'ya yönelik son 5 aydaki operasyonlarda 886 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe vuruldu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız devam ettiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarını kış aylarında da sürdürdü.

Bu süreçte kış üstlenmesinin engellenmesinin yanı sıra örgütün gelir ve lojistik kaynaklarına da ağır darbe vuran güvenlik güçleri, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'ya büyük zayiat verdi.





5 AYDA 886 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zorlu kış koşullarında gece gündüz, şehir merkezi kırsal demeden hem yurt içi hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya kış ayında son yılların en ağır darbesini indirdi. Herhangi bir istihbarat ya da ihbar beklemeden teröristleri inlerinde bulup imha etmek amacıyla yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 Kasım 2016 ile 31 Mart 2017 tarihlerini kapsayan dönemde 886 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütüne yönelik kırsaldaki operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, bu süreçte PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yurt genelinde birçok ilde operasyonlar düzenlendi.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ TUTUKLANDI

Terör soruşturmaları kapsamında 1 Kasım 2016 ile 31 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 4 bin 937 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ (Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği ve parti üyeliği düşürüldü) ile bazı HDP'li milletvekilleri ve ABD Adana Konsolosluğunda tercüman olarak görev yaptığı belirlenen Hamza U'nun da bulunduğu 2 bin 15'i tutuklandı.

TSK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış şartlarındaki olumsuzluklara rağmen kararlılıkla yürüttüğü operasyonlarda, PKK'nın birçok sözde eyalet, bölge ve grup sorumlusu etkisiz hale getirildi.