16 Nisan öncesi ortak kaos propagandası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölümle tehdit eden CHP'li vekil Bozkurt'un ile Amerikalı Neo-Con yazar Michael Rubin'in söylemleri arasındaki benzerlik dikkat çekti.

CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt, Halk Arenası programına katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Saddam Hüseyin ve Kaddafi örneği vererek öldürmekle tehdit etti. CHP'li vekil Bozkurt'un ölüm tehditleri ile Amerikalı Neo-Con yazar Michael Rubin'in söylemleri arasındaki benzerlik dikkat çekti







ORTAK KAOS PROPAGANDASI

Geçtiğimiz günlerde "Recep Tayyip Erdoğan artık yolun sonuna geldi" diye küstahca tweetler atan Rubin, ardından ise "Demeçler, ihtişam ve tehditler bir ülkeyi güçlü kılmaz. Aynen Kaddafi'ye sorun" şeklinde paylaşımlarda bulundu. Erdoğan'ın sonunun Kaddafi gibi olacağını söyleyen CHP'li vekil Bozkurt'un da Rubin gibi aynı ifadeleri kullanması ortak kaos planlarını da gözler önüne serdi. Türkiye'yi şahlandıracak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı topyekün saldırıya geçen Haçlı İttifakı sandıktan 'evet' çıkması halinde Türkiye'yi alçakça tehdit etmeye başladı. Kaos planlarına destek veren açıklamalarda bulunan FETÖ-PKK gibi taşeron terör örgütlerini Türkiye'nin üzerine salan emperyalist güçler CHP'li vekillere de kaos propagandası yaptırtarak ortam hazırlamaya çalışıyor. 16 Nisan öncesi toplumda korku ve panik havası yaratmaya çalışan CHP'li Bozkurt aynı Amerikalı Neo-Con yazar Rubin gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Saddam Hüseyin ve Kaddafi örneği vererek öldürmekle tehdit etti.