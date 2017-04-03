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80 kişi hakkında flaş karar!

AA
  • Giriş Tarihi: 3.4.2017 10:48 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 10:52
80 kişi hakkında flaş karar!
80 kişi hakkında flaş karar!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturmaları kapsamında, haklarında çıkarılan 80 kişinin yakalanmasına yönelik birçok ilde eş zamanlı başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları çerçevesinde, 80 kişi hakkında verildi.

Bunun üzerine hareket geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon yürütüyor.