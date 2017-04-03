80 kişi hakkında flaş karar!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 kişinin yakalanmasına yönelik birçok ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları çerçevesinde, 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine hareket geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon yürütüyor.