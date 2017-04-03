Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu sana sorsalardı darbe saatini

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

KONTROLLÜ DARBE GİRİŞİMİ NE DEMEK KARDEŞİM?

Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, bugünkü konuşmasında diyor ki '15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir.' Ne demek kardeşim? Kontrollü darbe girişimi ne demek? Bu şehitlerimize karşı hakaret değil mi, onların yakınlarını incitmek değil mi, gazilerimize karşı yapılan hadsizlik değil mi? Ne demek kontrollü darbe? Yani 'Bu darbeyi birileri özel olarak kurguladı, uçaklar bombaladı, ağır silahlar, tanklar, tüfekler çıktı milletin üzerine ateş etti, bunu da birileri yaptı'. Böyle bir iddiayı ortaya koyan bunu ispatla mükelleftir. Bu millete kimse hakaret edemez. Bu millet bir destan yazmıştır.

KILIÇDAROĞLU SANA SORSALARDI DARBE SAATİNİ

Efendim siz kalkıp diyeceksiniz 9 da darbe mi olurmuş, ee sana sorsalardı saatini, madem beğenmedin. Şu kepazeliğe bak! Hiç yeri ve zamanı olmayan bir şeyi gündeme getiriyor. Kılıçdaroğlu kontrollü darbe girişimi ne demek? Türkiye uçurumun kenarından dönmüş, bu ana muhalefetin lideri, yazıklar olsun başka bir şey demiyorum. Bazı dost bildiğimiz ülkeler de bunu söylüyor Onlarla farkın ne şimdi senin? Bu FETÖ'cü alçakların arkasında durmayı bırak! Onlara karşı bir zaafın mı var? 15 Temmuz'u unuttu adam. Bu millete bunu kimsenin yapma hakkı yok.

MİLLETİ TEHDİT ETMEK SENİN NE HADDİNE?

Bir tane densiz milletvekili çıkmış 'evet verenleri denize dökeceğiz' diyor, kimsin sen Türk milletine hakaret ediyor. Haddini bil, bu ülkenin bayrağının altında siyaset yapıp, milleti tehdit etmek senin ne haddine. Akıllı olun, sakin olun.

Bundan sonra millete ortak yok. Millet patron, kimi seçerse o iş görecek, getirilen değişikliğin özeti, garanti hükümet.

ÇÖZÜM, AY YILDIZLI BAYRAK

Bana diyorlar ki, 'çözüm.' Çözüm mözüm yok kardeşim. Çözüm, ay yıldızlı bayrak. Bu bayrağın altında 80 milyon yaşayacak, o kadar basit. O alçak örgütleri milletle aramızdan atacağız.

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