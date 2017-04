Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankaralılar şehit, gazi oldu ama teslim olmadı. Her taraftan üzerimize gelenlerin tüm derdi, sizlerin zafere ulaşmış olmanız. Ondan dolayı çıldırıyorlar, kuduruyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım dün ilk kez birlikte Ankara'da 1.4 milyar liralık 193 projenin toplu açılış törenine katılarak 16 Nisan için 'evet' dedi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

AVRUPA GÖR ANKARA'YI: Hani bazen "Avrupa Avrupa duy sesimizi" diyorsunuz ya. Gör Ankara'yı gör. Öyle kahve köşelerinde "hayır" kampanyaları yapmayla benim bu milletime anlatamayacaksınız. Avrupa'ya gelen siyasetçilerimizin önünü kesmekle 16 Nisan'ı döndüremeyeceksiniz.

TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ: Bedeli ne olursa olsun, Allah'ın izniyle bu terörü bitireceğiz. İnşallah 16 Nisan bunun müjdecisi olacak. 16 Nisan, tüm kriz tüccarlarına verilecek tarihi bir cevap olacak.

DAHA BÜYÜK OLACAK: Onlar tuzaklarını kurdular ama Allah'ın tuzağının üzerinde bir tuzak yoktur. Tokadı milletten yediler. Bundan sonraki tokat daha da büyük olacak. Ankara İstiklal Harbi'nden sonra ikinci defa gazilikle şereflendi. Ankaralılar şehit, gazi oldu ama asla teslim olmadı. Başkentini, ülkesini teslim etmedi. İmansızlara imanınızla ders verdiniz. Bu gazi şehre uzanan namahrem elleri kırdınız. Türkiye'nin izzetini kurtardınız.

YERLE YEKSAN ETTİNİZ: Her taraftan üzerimize gelenler var ya işte onların tüm derdi, sizlerin teslim olmak yerine zafere ulaşmış olmanız. Ondan dolayı çıldırıyorlar, kuduruyorlar. Tüm hesaplarını, planlarını, beklentilerini yerle yeksan ettiniz. Milletimizin vurduğu sille onları öyle bir sersemletti ki alnımıza silah dayanmış pankartlarla gösteri yapan teröristlere teslim edecek kadar muvazeneyi kaybetmiş durumdalar.

BE DANGALAKLAR: İsviçre Parlamentosu'nun önünde büyük bir pankart. Benim resmim ve şakağıma dayanmış bir silah. "Erdoğan'ı öldürün" diyor. Be dangalaklar, ya Erdoğan sizin demenizle mi ölecek? Bu yola kefenimizi giyerek çıktık. O sokaklarda sosyalist partinizi, PKK'lıları dolaştırarak, sol terör örgütlerini dolaştırarak polislerinizle onları koruma altına alarak Türkiye'nin şanından, izzetinden bir şeyleri söküp alacağınızı mı zannediyorsunuz? 16 Nisan geliyor. Türk milleti Batı'nın liderlerine en büyük dersi verecek.

HAÇLI İTTİFAKI: İtalya'da Vatikan'da tüm AB üyesi ülkelerin liderleri kuzu kuzu orada oturdular ve Papa'yı dinlediler. AB'ye Türkiye'yi 54 yıldır niye almıyorlar anladınız mı? Olay tamamıyla açık ve net Haçlı ittifakı. Avrupa ülkelerinde yükselen ırkçılık dalgasının, İslam ve Türk düşmanlığının önünü kesmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu sorunlarla daha kolay mücadele edebilmemizi sağlayacak. 16 Nisan'da bu ülkeye ve millete müstemleke gözüyle bakanlara sağlamından Osmanlı yan gözüyle bakmaya evet mi? Sandıkları evet ile patlatıyor muyuz?

İSTİKRARSIZLIK ÇIĞIRTKANLIĞI: 7 Haziran akşamı sonuçlar resmen açıklanmadan 'Sivil darbe önlendi', 'Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyeti tartışmalı hale gelmiştir', 'Siyaseten ve hukuken boşlukta bir kişi var' dediler. Yani istikrarsızlık çığırtkanlığı yaptılar.



'EVET' DİYEN KADAR 'HAYIR' DİYEN DE SAYGIN

"Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki 'Hayır diyenler teröristtir' diyormuşuz. Yine yalan söylüyor. Biz demokrasiye öylesine inanmışız ki, milletin iradesi bizim için en saygın tepe noktadır. 'Evet' diyen ne kadar saygınsa 'hayır' diyen de o kadar saygındır. Ancak 'evet'i anlatırken bir uyarı görevimiz var. Kandil, bölücü başı, Pensilvanya, Avrupa'da bir kısım liderler 'hayır' diyor. Ey gençler, bu zat uzun süre SSK'da genel müdürlük yaptı. Onun döneminde hastanelerimizin halini annelerinize, dedelerinize sorun. Bu zatın beş koyunu bile güdemeyeceğini söylerler."



27 MAYIS PARANTEZİNİ KAPATACAĞIZ

Ankara'daki törende konuşan Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:

Ankara 15 Temmuz akşamında bir destan yazdı. Darbeciler özellikle Ankara'yı ele geçirmek istediler. Çünkü Ankara ele geçirilirse devlet ele geçecekti. Ancak Ankara cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek akın akın meydanlara indi.

Ankara 23 Nisan 1920'de tarihin akışını değiştirdi. 29 ekim 1923'te "Tarih sahnesinde ben de varım" dedi. 15 Temmuz'da "Ya istiklal ya ölüm" dedi. 27 Mayıs 1960'ta Adnan Menderes hükümeti darbeyle indirildi. Menderes ve iki bakanı darağacına çektiler. 16 Nisan'da 27 Mayıs'ta açılan parantezi kapatmaya hazır mıyız?