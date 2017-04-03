Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da flaş açıklamalar!

'Az önce Enerji Bakanımızdan müjdeyi aldınız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki toplu açılış konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

"BİNLERCE TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Kılıçdaroğlu'nun SSK'ya genel müdür olduğu döneme bak… Savaş Ay'ın programlarında gördük değil mi? O ne diyor? 10 sene önce bugünden daha iyiydi diyor. Şimdi bir partinin başına geldi. Kaset Genel Başkanlığı… Maalesef Türk siyasetinin bunlar negatif tipleridir. Bundan sonra bize durmak yok ama benim sizden bir isteğim var. 16 Nisan bizim için bir devrimdir. Ayağımızdaki prangalardan kurtulmak istiyoruz, mesele bu... Önümüzü kesmek isteyenlere, ikide bir prangaları tutarak çekmek isteyenlere 16 Nisan'da dur demeye var mıyız? Bu asalakları söküp atmaya var mıyız? Tüm Karadeniz'e, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir EVET oranıyla sandıkları patlatmaya var mıyız? Biz milletimize sevdalıyız, aşığız. Bu sevdanın önünde kimse duramaz. TErör örgütleriyle mücadelede büyük bir başarı ortaya koyan Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, korucularımız büyük işler başardı. Binlerce terörist öldürüldü. 3 bine yakın DEAŞ'lı Suriye'de öldürüldü.

"16 NİSAN, ŞEHİTLERİMİZİN KATİLLERİ İÇİN BİR FERMANIN DA YAZILACAĞI GÜNDÜR"

15 Temmuz gecesi biri Ankara'da biri İstanbul'da olmak üzere iki Trabzonlu kardeşimiz darbeciler tarafından şehit edildi. Şu 16 Nisan şehitlerimizin katilleri için bir fermanın da yazılacağı gündür. AB ne der? George, Hansa, Helga ne der? Beni enterese etmez. Beni Allah ne der, Ayşe, Mehmet ne der? O ilgilendirir.

YENİ SINIR ÖTESİ OPERASYON SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fırat Kalkanı'nda 1. etabın bittiğini ancak yeni harekat hazırlıklarının yapıldığını açıkladı.

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