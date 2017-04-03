Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sınır ötesi operasyon sinyali!

Trabzon Atatürk Alanı'nda 16 Nisan Referandumu öncesinde Trabzonlular'a hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı harekatı'nın 1. etabının sona erdiğini ve devamının geleceğini söyledi.

Erdoğan "Fırat Kalkanı Harekatı'nın 1. etabı sona erdi. Devamı elbette olacak. Hazırlık yapıyoruz. Bundan sonra yeni isimler vereceğiz. Durmak yok yola devam. Diğer yerlerde terör örgütlerinin tepesine binmek için hazırlıklar yapıyoruz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine çok güzel süprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar Allah'ın izniyle Türkiye'nin baharı, teröristlerin kara kışı olacaktır" diye konuştu.