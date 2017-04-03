'dan yeni sinyali!

İHA

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Giriş Tarihi: 3.4.2017 18:25 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sınır ötesi operasyon sinyali!

Recep Tayyip , Harekatı'nın 1. etabının sona erdiğini belirterek "Terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz" dedi.

Trabzon Atatürk Alanı'nda 16 Nisan Referandumu öncesinde Trabzonlular'a hitaben konuşan , harekatı'nın 1. etabının sona erdiğini ve devamının geleceğini söyledi.

Erdoğan "Fırat Kalkanı Harekatı'nın 1. etabı sona erdi. Devamı elbette olacak. Hazırlık yapıyoruz. Bundan sonra yeni isimler vereceğiz. Durmak yok yola devam. Diğer yerlerde terör örgütlerinin tepesine binmek için hazırlıklar yapıyoruz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine çok güzel süprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar Allah'ın izniyle Türkiye'nin baharı, teröristlerin kara kışı olacaktır" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sınır ötesi operasyon sinyali!
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