Değirmenci: FETÖ'cülerin üyelikleri neden devam ediyor?

FETÖ’nün ünlü firari ve tutuklu gazetecilerin de aralarında yer aldığı onlarca kişinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)’nde halen üyeliklerinin devam etmesine UMED'ten tepki geldi.

Uluslararası Medya Enformasyon (UMED) Derneği Başkanı Aslan Değirmenci, "Kumpas, şantaj montaj ve tuzakları saymakla bitmeyen yöntemleri kara propaganda ve psikolojik harekat olan, millete değil, terör örgütlerine hizmet eden kişileri barındırmak milletin iradesiyle dalga geçmektir" dedi.

FETÖ'cü darbe girişimine yönelik bilgi, belge ve görüntüleri UMED olarak uluslararası medyaya gönderdiklerini belirten Değirmenci, "Anlaşılan biz önce bu çalışmaları içe dönük yapmalıymışız. İlk başta elde ettiğimiz materyalleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne göndermeliymişiz. Yarın 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının faili Fetullahçı Terör Örgütünün medya-sosyal medya ayağındaki kritik isimler hakkında hazırlanan ve ceza istemlerinin belli olduğu FETÖ iddianamesini TGC'ye ulaştıracağız. Ulaştıracağız ki üç maymunu oynamaya devam etmesinler. Ulaştıracağız ki, FETÖ'nün montaj merkezi olmaktan vazgeçsinler. Ulaştıracağız ki, millet ve devlet düşmanlarıyla aynı safta durmaktan vazgeçsinler" dedi.