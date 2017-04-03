Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın!

Edinilen bilgiye göre, radyoloji bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangından dolayı servisler duman altında kalırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sızan dumandan dolayı bir çok servisi kapladı. Duman altında kalan radyoloji bölümündeki hasta ve refakatçiler bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmeye başlandı. Bir taraftan hasta ve refakatçiler tahliye edilirken, diğer taraftan itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, yangının radyoloji bölümü eksi ikinci katında meydana geldiğini söyledi. Gül, "Yangında ölü yaralı yok. Yangın dolayısıyla ameliyatları durdurduk. Yangının nedenini araştırıyoruz" dedi.