FETÖ diyemeyen gazete FETÖ için CHP ile ortak proje geliştirdi!

15 Temmuz'un faili Fetullahçı İhanet Örgütüne FETÖ demeyen YeniAsya Gazetesi CHP'nin FETÖ hamisi vekilleriyle ortak projelere imza atmaya başladı. Muhabirleri ByLock'tan tutuklanan YeniAsya FETÖ gazete ve bankalarının kapatılmasına karşı yapılan eylemlerde en önde yer alan CHP'li Barış Yarkadaş ile "Hukuk Rezaleti" adı altında bir gazete hazırlayarak manşetten FETÖ ile mücadeleye bu yönde yakıştırmada bulundu.

SKANDAL KARARIN GERİ ALINMASINA REZALET DEDİLER!

Geçtiğimiz hafta FETÖ'nün medya ayağına ilişkin gözaltında olan 21 ismin tahliyesini öngören skandal kararın akşam saatlerinde geri alınması ile dönülen yanlış YeniAsya ve CHP'li Yarkadaş'ı rahatsız etti. Yarkadaş'ın açıklamaları ile hazırlanan sayfada FETÖ mücadelesi kapsamında atılan bu adımlara hukuk rezaleti yakıştırması yapıldı.

İşte o gazete:

Barış Yarkadaş'ın FETÖ kanalları kapatılırken seferber olduğu anlar...