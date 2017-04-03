diyemeyen gazete FETÖ için CHP ile ortak proje geliştirdi!

M. FATİH GEDİMAN
M. FATİH GEDİMAN

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Giriş Tarihi: 3.4.2017 15:24 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 15:39
FETÖ diyemeyen gazete FETÖ için CHP ile ortak proje geliştirdi!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün mensuplarını serbest bırakacak olan skandal tahliye kararının geri alınması YeniAsya gazetesini rahatsız etti. Muhabiri ’den tutuklanan YeniAsya CHP’li milletvekillerinin FETÖ tutuklularının gözaltına alınmasını eleştirmesini manşetlerine taşıdı.

15 Temmuz'un faili Fetullahçı İhanet Örgütüne demeyen YeniAsya Gazetesi CHP'nin FETÖ hamisi vekilleriyle ortak projelere imza atmaya başladı. Muhabirleri ByLock'tan tutuklanan YeniAsya FETÖ gazete ve bankalarının kapatılmasına karşı yapılan eylemlerde en önde yer alan CHP'li ile "Hukuk Rezaleti" adı altında bir gazete hazırlayarak manşetten FETÖ ile mücadeleye bu yönde yakıştırmada bulundu.

SKANDAL KARARIN GERİ ALINMASINA REZALET DEDİLER!

Geçtiğimiz hafta FETÖ'nün medya ayağına ilişkin gözaltında olan 21 ismin tahliyesini öngören skandal kararın akşam saatlerinde geri alınması ile dönülen yanlış YeniAsya ve CHP'li Yarkadaş'ı rahatsız etti. Yarkadaş'ın açıklamaları ile hazırlanan sayfada FETÖ mücadelesi kapsamında atılan bu adımlara hukuk rezaleti yakıştırması yapıldı.

İşte o gazete:

SON DAKİKA: FETÖ'DEN TAHLİYE EDİLEN 21 KİŞİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Barış Yarkadaş'ın FETÖ kanalları kapatılırken seferber olduğu anlar...

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FETÖ diyemeyen gazete FETÖ için CHP ile ortak proje geliştirdi!
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