- ü FETÖ'den gözaltında

DHA

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Giriş Tarihi: 3.4.2017 13:57 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 14:04
Gazipaşa- Alanya Havalimanı müdürü FETÖ'den gözaltında

'nın İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonunda aralarında Gazipaşa- ünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gazipaşa- ü C.A. ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde doktor A.A., esnaf A.Y. ve M.T. ile itfaiye işçisi G.C.Y., sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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Gazipaşa- Alanya Havalimanı müdürü FETÖ'den gözaltında
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