X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'nın su yakalandı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 2.4.2017 22:39 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 01:48
PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı!
PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı!

Terör örgütü /'nın sözde toplumsal alan sorumlusu olduğu iddiasıyla 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan K.S.Y., Adıyaman'da yakalandı.

Ticaret ve Sanayi Odası çevresinde polis, durumundan şüphelendiği K.S.Y.'nin kimliğini kontrol etti. Yapılan incelemede K.S.Y.'nin, terör örgütü /'nın sözde alan sorumlusu olduğu iddiasıyla 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan Mersin Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı belirlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan K.S.Y., gözaltına alınıp, hastanede sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki ifadesinin ardından K.S.Y., Mersin'e götürüldü.