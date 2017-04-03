Son dakika haberi: PKK'nın 2 ini daha bulundu

Hakkari’de jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak bulundu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakkari merkez Oğul köyü Kapankaya mevkii kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarına ait mağara/sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, silah ve mühimmat olduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine yapılan arama ve tarama faaliyetinde, 2 adet sığınak tespit edilmiş. Sığınaklarda yapılan arama neticesinde; 4 adet RGP-7 roketatar sevk fişeği, 9 adet 20 litrelik mazot bidonu (mayın/EYP yapımında kullanılabileceği değerlendirilen), 2 adet pil bloğu, çok sayıda muhtelif yemek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.