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Son dakika haberi: 'nın 2 ini daha bulundu

İHA
  • Giriş Tarihi: 3.4.2017 10:52 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 10:54
Son dakika haberi: PKK'nın 2 ini daha bulundu
Son dakika haberi: PKK'nın 2 ini daha bulundu

’de jandarma ekiplerince /KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 bulundu.

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince /KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakkari merkez Oğul köyü Kapankaya mevkii kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarına ait mağara/ta çok sayıda yaşam malzemesi, silah ve mühimmat olduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine yapılan arama ve tarama faaliyetinde, 2 adet sığınak tespit edilmiş. Sığınaklarda yapılan arama neticesinde; 4 adet RGP-7 roketatar sevk fişeği, 9 adet 20 litrelik mazot bidonu (mayın/EYP yapımında kullanılabileceği değerlendirilen), 2 adet pil bloğu, çok sayıda muhtelif yemek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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