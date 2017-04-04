12 teröristin öldürüldüğü operasyon saniye saniye görüntülendi

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından, Bitlis Tatvan İlçesi Anadere- Kesan derisi bölgesinde başlatılan "Şehit J. Uzm. Çvş. Ömer Doğan Operasyonu" esnasında, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri, belirlenen bölgelere Kobra tipi helikopterlerle Hava Hücum Harekâtı (HHH) düzenlendi.

SAĞ OLARAK YAKALANAN TERÖRİST ÖRGÜTÜN SÖZDE YÖNETİCİLERİNDEN

Belirlenen bölgeye Kobra tipi helikopterlerle Hava Hücum Harekâtı (HHH) düzenlendi. Hava harekâtının ardından bölgede yapılan aramalarda, 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak bulunurken, 1 terörist ise sağ olarak yakalandı. Sağ olarak yakalanan kişinin terör örgütünün Bitlis bölge yapılanmasında üst düzey sorumlusu olduğu öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 4 adet el bombası bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞAN 12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kaçmaya çalışan teröristlerle silahlı çatışmaya giren Jandarma ekipleri, Helikopterlerin hava desteğiyle bölgeyi ateş altına aldı. Çıkan çatışmalarda 8'i kadın olmak üzere 12 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi.

Teröristlerin üzerinden, 8 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet el bombası, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet büyük telsiz, 2 adet Yeasu el telsizi çıktı.

LAV SİLAHI BULUNDU

Terör örgütünün Bitlis bölge yapılanmasında üst düzey sorumlusu olduğu saptanan teröristin yer göstermesi ile 2 adet sığınakta arama yapıldı. Aramalarda toprağa gömülü mavi renkli bidon içerisinde 1 adet lav silahı, 493 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet hücum yeleği, 1 adet avcı çukuru, 1 adet Samsung marka cep telefonu, 3 ayrı paket içerisinde anfo olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 kilogram patlayıcı madde, 9 adet fünye, 8 adet elektrikli fünye, 30 gram C-4 plastik patlayıcı madde ile yaklaşık 1 ton yaşam malzemesi tespit edildi.

OPERASYON ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Jandarmanın ekiplerince teröristlerin barındığı tespit edilen noktalara operasyon düzenledi. Operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde jandarma ekipleri helikoptere biniyor. Ardından jandarmanın daha önceden belirlenen bölgeleri vurduğu görülüyor. Tespit edilen noktalarda yapılan aramalarda silahlar ve teröristlere ait çeşitli malzemeler ele geçiriliyor.