“16 Nisan’da ‘evet’ terör örgütlerine tokat olacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rize'deki törende, "Bugün bir vuslat noktasında bir buluşma var. Rize evladıyla buluşuyor, dünya lideriyle buluşuyor" dedi. "Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 senede ülkeyi nereden nereye getirdiğini herkes iyi biliyor" diye konuşan Albayrak, şunları kaydetti: "Allah'ın izniyle bu büyük yolculuğun önemli adımlarından birisi için bir aradayız. Cumhurbaşkanımız bize öyle büyük hedefler koyuyor ki bunun için çok ama çok çalışmak zorundayız." 16 Nisan'ın büyük ve güçlü Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Albayrak, "15 Temmuz'un rövanşı için, ülkemizi yıkmaya çalışan tüm terör örgütlerine büyük bir tokat atmak için 16 Nisan'da 'evet' demeye hazır mıyız? Tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için 'evet' demeye hazır mıyız?" dedi.