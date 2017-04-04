51 ülkede seçilme yaşı 18

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi
"ni düzenleyen anayasa
değişikliği kanununa göre, milletvekili
seçilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.
Aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya
ve Çin'in de bulunduğu 51 ülkede milletvekili
seçilme yaşı 18.
MADDE 3: Onsekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
1980 askeri darbesinin ardından seçilme yaşı 25'ten 30 yaşa çıkarıldı. AK Parti Hükümeti, 2006'da seçilme yaşını 30'dan 25'e düşürdü. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 190 ülkeyi inceledi. Birinci meclislere üye seçilmek için asgari yaş koşulu 62 ülkede 21 iken, 51 ülkede 18, Türkiye'nin de dahil olduğu 59 ülkede 25 olarak belirlenmiş. AB'nin yüzde 73'ünde ise milletvekili seçilme yaşı 18.
Genç yaşta dünyaya meydan okuyanlar
Fatih Sultan Mehmet, ikinci kez tahta çıktığında 19 yaşındaydı. 21 yaşında İstanbul'u fethederek Yeni Çağ'ın başlangıcına imza attı. Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç, 16 yaşında Mladi Muslimani (Müslüman Gençler Kulübü) adlı kulübü kurdu. Kulüp, Bosna-Hersek'in bağımsızlığını kazanmasını sağladı. Hz. Muhammed, sahabelerinden Usame bin Zeyd ile Musab bin Umery'i 18 yaşında kumandan yaptı. Tarihte ilk büyük fatih olarak kabul edilen Büyük İskender 20 yaşında imparator oldu.
YARIN: Yeni anayasa ile "Sorumlu" Cumhurbaşkanı geliyor. Cumhurbaşkanı'nın yargılanmasının yolu açılıyor. Ahmet Necdet Sezer'in sorumsuzluğu ülkeyi nasıl felakete götürdü?