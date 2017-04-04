Akıncı’ya ABD’den esrarengiz sevkıyat

Ankara Başsavcılığı'nın hazırladığı Akıncı Üssü
'ne ilişkin iddianamede 15 Temmuz'dan önce darbe girişimi için yapılan hazırlıklar kapsamında ABD'den mühimmat getirildiği ortaya çıtı. İddianamede Kayseri'den kalkan 2 nolu kargo uçağında yükleme teknisyeni olarak görev yapan Sinan Sarı'nın ifadesine dikkat çekildi. Sarı savunmasında, "Bayramın birinci günü yani 5 Temmuz'da görevli olarak ABD ülkesine Mc Guire Meydanı'na gittim. ABD'den aldığımız mühimmat ve malzemeleri indirmek için Ankara Akıncı Havalimanı'na iniş yaptık. Burada malzemeleri teslim ettikten sonra bağlı bulunduğumuz hava üssüne dönüş yaptık" diye konuştu. Darbeci olmadığını ileri süren Sarı, "Kurum içerisinde Müslüman olduğumuzu söylemeye çekindiğimiz günler oldu. Bana ve benim gibi dini yaşantısını yaşayan diğer arkadaşlara bu ortamı hazırlayan Cumhurbaşkanımız'a darbe teşebbüsünde bulunmam söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullandı. Eskişehir 1. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi ve Müşterek Kuvvet Hava Komutanı olarak Tuğgeneral cuntacı Recep Ünal'ın darbe girişiminin başarılı olabilmesi önce telefon hatlarından kayıt özelliği olmayan odalara girerek görüşmeler yaptığı belirtildi. Ünal'ın ardından darbe girişimini engellemeye çalışan personelleri yönlendirerek, "Ortalık sakinleşti. Uçuşlar normale döndü. Televizyonda hazırlık maçı var ise maçı izleyelim" dediği belirtildi.
ÖKSÜZ'LE 177 KEZ GÖRÜŞMÜŞ
Darbe girişiminin önlenmesine yönelik esaslı hiçbir faaliyette bulunmadığı belirtilen Ünal'ın, "Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi devre dışıdır, illegal emirler yayınlamaktadır" şeklindeki emri önce imzalamak istemediği, daha sonra Hakan Akın'ın ısrarı üzerine "eli titreyerek" imzaladığı ve "al lan" diyerek belgeleri fırlattığı kaydedildi. İddianamede Ünal'ın FETÖ'nün firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile 2010-2012 arasında 177 kez, tutuklu imam Kemal Batmaz'la ise 62 kez telefon görüştüğü belirtildi.
YÜZBAŞIDAN ŞOK MANGASI İTİRAFI
Akıncı
Hava Üssü iddianamesinde şüphelilerinden, eski İstihbarat Yüzbaşı Ali Pehlivan, örgütün talimatıyla askeri okuldan ayrılmaları için bazı öğrencilere kötü muamele yaparak disiplin cezaları verdiklerini söyledi. Pehlivan: Komutan bana 'Öğrencilerden 12 kişilik isim listemiz var. Bunlar yaramaz adamlar. Bunların teğmen çıkmaması, buradan mezun olmamaları lazım.' dedi. 'Bunları rahat bırakmayın, devamlı yataklarını kontrol edin, eğitimlerde bunları sorgulayın, açıklarını yakalayın, ceza verin.' tarzında konuşmaları oldu. Gökhan Gülmez ile bana bu 12 kişilik listeyi verdi. Bir sonraki sene Kara Harp Okulu'nda eğitime başladığımızda 12 kişiden önemli kısmı ayrılmıştı. Kara Harp Okulu'ndan ayrıldıktan sonra da kara listeye alınan öğrencilerin sınıfta kaldıklarını duydum. Liste, sabit liste değildi, atılanlar ve ayrılanlar oldukça listeye yeni isimler ekleniyordu.
KUZU'NUN OĞLU DA AZILI FETÖ'CÜ
İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'te kaldığı otele baskın yapan "Çiğli İmamı" cuntacı Zekeriya Kuzu gibi oğlunun da 15 Temmuz ihanetinde görev aldığı belirtildi. Kuzu'nun İncirlik Üssü'nde görevli oğlu Muhammet Emrah Kuzu'nun darbe girişimi gecesi üs komutanı cuntacı Bekir Ercan Van'ın korumalığını ve şoförlüğünü yaptığı belirtildi. Filo binasında silahlı olarak ve namlusuna kurşun verilmiş vaziyette nöbet tuttuğu belirtilen oğul Kuzu'nun üs komutanının telefon ve evrak işleriyle ilgilendiği ifade edildi.