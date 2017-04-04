Almanya'daki Türk vatandaşları sandıklara akın etti

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Almanya'da sandıkların kurulduğu 13 bölgede oy kullanma işlemi devam ediyor.

Almanya'nın Hannover kenti fuar alanında kurulan sandıklarda hafta içi yaklaşık 10 bin vatandaşın oyunu kullandığı, hafta sonu katılımın ise daha yoğun olduğu görülüyor.

Yetkililer, bir önceki seçime nazaran katılımın daha yüksek olduğunu belirttiler.

Almanya'da yaşayan Türk seçmenler 9 Nisan'a kadar 09.00-21.00 saatleri arasında Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde oy kullanabilecek.

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