'daki Türk vatandaşları sandıklara akın etti

Giriş Tarihi: 4.4.2017 10:15 Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 10:27
Almanya'daki Türk vatandaşları sandıklara akın etti

Avrupa ne kadar çabalasa da başaramadı. Avrupa'da yaşayan Türkler sandıklara akın etti. Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için 'da sandıkların kurulduğu 13 bölgede işlemi yoğun bir katılımla devam ediyor.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için 'da sandıkların kurulduğu 13 bölgede işlemi devam ediyor.

Almanya'nın Hannover kenti fuar alanında kurulan sandıklarda hafta içi yaklaşık 10 bin vatandaşın oyunu kullandığı, hafta sonu katılımın ise daha yoğun olduğu görülüyor.

Yetkililer, bir önceki seçime nazaran katılımın daha yüksek olduğunu belirttiler.

Almanya'da yaşayan Türk seçmenler 9 Nisan'a kadar 09.00-21.00 saatleri arasında Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde oy kullanabilecek.

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Almanya'daki Türk vatandaşları sandıklara akın etti
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