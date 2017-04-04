Atatürk güvendi Kılıçdaroğlu küçümsedi

SABAH, yeni anayasa
da seçilme hakkı tanınacak olan 18 yaş kuşağının nabzını tuttu. Gençler, Atatürk
'ün 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir' sözünü ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun '18 yaşında milletvekili mi olur, Meclis'i çolukçocukla mı dolduracaklar' eleştirisini hatırlatarak, "Atatürk bize güvendi. Ama onun kurduğu parti CHP bizi küçümsüyor" dedi.
SEDANUR ZENGİN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 19):
Ana muhalefet 18
yaşındaki insanları eleştirerek bizi
küçümsüyor. Kendilerini Atatürk'ün
partisi olarak tanımlıyorlar. Atatürk
diyor ki, 'Bütün ümidim gençliktedir'
BEYZA ÖZTÜRK (Ankara Üniversitesi, 20):
18-25 yaş arası yaklaşık
8 milyon genç var. Neredeyse
bir Avrupa ülkesinin nüfusu kadar. Meclis'te bizim içimizden, bizi daha iyi anlayan, bizim jenerasyondan birini görmek isterim.
EDA NUR KÜÇÜKKAHVECİ (Bilkent Üniversitesi, 20):
7 Haziran sürecinde, Türkiye'yi açıkça bölmek istediğini söylemekten utanç bile duymayan insanlara temsil hakkı verildi. 18 yaşında, şuurlu, vatan sevgisinden haberdar bir insana temsil hakkı neden verilmesin?
HÜDAİ ÖZCAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 22):
Gençler, bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olabilecek olgunlukta olduklarını 15 Temmuz gecesi zaten gösterdiler. Bizler Fatih'in torunlarıyız. Bu 18 madde bir geçiş süreci. Bu sürecin, gençlerin de söz sahibi olduğu, sıfırdan yazılmış, Türkiye'ye yakışacak bir anayasanın hazırlığına ön ayak olacağını düşünüyorum.
ŞEYDANUR TUMAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 19):
Gezi parkı olaylarında gençleri öne sürenlerin şimdi 18 yaş yasasına karşı çıkması garip. 70'li, 80'li yıllarda siyasette siyaseti yöneten de gençlerdi. Fikirler gençlerden çıkıyor, ama söz sahibi olamıyoruz.
MUSTAFA EMİR GÖÇMENOĞLU (Ankara Üniversitesi, 25):
Yurtdışına karşı
Türkiye'de 18 yaşında birinin milletvekili
olabileceği aksettirilirse,
Türkiye'nin imajını düzeltecek bir
durum oluşur. "AKBİL'li milletvekili"
manşeti atılmıştı 7 Haziran döneminde. Bunun bile olumlu bir sonucu olmuştu.
AYŞEGÜL ACAY (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 21):
Eşitlik, özgürlük üzerine konuşan insanların 18 yaşa bu kadar karşı çıkmaları çok ilginç. Gençlerin hem kendi yaşıtlarına hem de bir üst nesillere öğretebileceği çok iyi ve faydalı şeyler var.
ÖZGE ERBAŞ (Hacettepe Üniversitesi, 21):
18 yaşındaki insana, bizi yönetebileceği insanları seçme konusunda güveniyorsak, seçilme hakkının de verilmesi gerekiyor.
GENÇLER 'BİZ DE VARIZ' DİYOR
Genç yaşlarına rağmen parmak ısırtan buluşlara imza atan, sosyal projelerle farkındalık yaratıp, zorlu hayatlara dokunan gençler seçilme hakkı istiyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü, 1. sınıf - Tunahan Enginer, Kuleli Askeri Lisesi'nde okurken, 16 yaşında, nano tanecikler içeren sıvıya emdirilmiş çelik yelek üretti. 10 kilo olan çelik yeleği 4 kiloya düşürdü, dayanıklılığını da iki kat artırdı. TÜBİTAK'taki çeşitli yarışmalarda derece yaptı, ABD'de dünyanın en önemli bilim ve mühendislik fuarı ISEF'e katılma hakkı kazandı. Enginer: Birçok genç Meclis'teki vekillerden daha akıllı. Düşünme ve karar vermede gençler daha atik, daha hızlı. Bu gençlerin yönetimde söz sahibi olmazı için 40'lı yaşları beklememesi lazım. Türkiye'yi her platformda ilk 5'e sokacak potansiyelimiz var.
Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ali Kaan Ergün, henüz lise çağında, "Doğrusal Ses Sistemi Projesi" ile özellikle toplumsal olaylarda sadece eylemcilerin duyabileceği, kolluk kuvvetlerinin etkilenmeyeceği, sağlığa zararsız bir ses müdahale cihazı geliştirdi. Bu projeyle 2013'te TÜBİTAK Fizik Yarışması'nda 2'nci oldu. Sistem, Suriye sınırında kaçak geçişleri önlemeye yönelik kullanılması için geliştiriliyor. Ergün: Teknik kabiliyetimiz çok yüksek. Bu kadar bilinçli bir genç nesil elbette Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmalıdır. Her alanda Türkiye'de derece yaparız.
Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji/Hukuk bölümleri 4. sınıf öğrencisi Didem Ersoy, henüz 21 yaşında bir yandan eğitimini sürdürüyor bir yandan da otizm, gelişim geriliği, konuşma bozuklukları olan çocukların evlerine giderek onların gelişimine yardımcı oluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı hedefleyen Ersoy: Kendini geliştiren, donanımlı gençler olarak devlet yönetimine bizler de talibiz.
Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Miray Yıldız Özkan, "Hayvan Sevgisi Çocukken Başlar" projesiyle 5-15 yaş arası çocuklara oyun ve hikâyelerle hayvan sevgisini öğretiyor. Miray, "21-22 yaşında olup kendini çok iyi geliştirmiş gençler var. Siyasi görüşü ne olursa olsun genç bir adaya ben oyumu veririm" dedi.