Atatürk güvendi Kılıçdaroğlu küçümsedi

SABAH, yeni anayasa da seçilme hakkı tanınacak olan 18 yaş kuşağının nabzını tuttu. Gençler, Atatürk 'ün 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir' sözünü ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'nun '18 yaşında milletvekili mi olur, Meclis'i çolukçocukla mı dolduracaklar' eleştirisini hatırlatarak, "Atatürk bize güvendi. Ama onun kurduğu parti CHP bizi küçümsüyor" dedi.Ana muhalefet 18yaşındaki insanları eleştirerek biziküçümsüyor. Kendilerini Atatürk'ünpartisi olarak tanımlıyorlar. Atatürkdiyor ki, 'Bütün ümidim gençliktedir'18-25 yaş arası yaklaşık8 milyon genç var. Neredeysebir Avrupa ülkesinin nüfusu kadar. Meclis'te bizim içimizden, bizi daha iyi anlayan, bizim jenerasyondan birini görmek isterim.7 Haziran sürecinde, Türkiye'yi açıkça bölmek istediğini söylemekten utanç bile duymayan insanlara temsil hakkı verildi. 18 yaşında, şuurlu, vatan sevgisinden haberdar bir insana temsil hakkı neden verilmesin?Gençler, bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olabilecek olgunlukta olduklarını 15 Temmuz gecesi zaten gösterdiler. Bizler Fatih'in torunlarıyız. Bu 18 madde bir geçiş süreci. Bu sürecin, gençlerin de söz sahibi olduğu, sıfırdan yazılmış, Türkiye'ye yakışacak bir anayasanın hazırlığına ön ayak olacağını düşünüyorum.Gezi parkı olaylarında gençleri öne sürenlerin şimdi 18 yaş yasasına karşı çıkması garip. 70'li, 80'li yıllarda siyasette siyaseti yöneten de gençlerdi. Fikirler gençlerden çıkıyor, ama söz sahibi olamıyoruz.Yurtdışına karşıTürkiye'de 18 yaşında birinin milletvekiliolabileceği aksettirilirse,Türkiye'nin imajını düzeltecek birdurum oluşur. "AKBİL'li milletvekili"manşeti atılmıştı 7 Haziran döneminde. Bunun bile olumlu bir sonucu olmuştu.Eşitlik, özgürlük üzerine konuşan insanların 18 yaşa bu kadar karşı çıkmaları çok ilginç. Gençlerin hem kendi yaşıtlarına hem de bir üst nesillere öğretebileceği çok iyi ve faydalı şeyler var.18 yaşındaki insana, bizi yönetebileceği insanları seçme konusunda güveniyorsak, seçilme hakkının de verilmesi gerekiyor.Genç yaşlarına rağmen parmak ısırtan buluşlara imza atan, sosyal projelerle farkındalık yaratıp, zorlu hayatlara dokunan gençler seçilme hakkı istiyor.Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü, 1. sınıf - Tunahan Enginer, Kuleli Askeri Lisesi'nde okurken, 16 yaşında, nano tanecikler içeren sıvıya emdirilmiş çelik yelek üretti. 10 kilo olan çelik yeleği 4 kiloya düşürdü, dayanıklılığını da iki kat artırdı. TÜBİTAK'taki çeşitli yarışmalarda derece yaptı, ABD'de dünyanın en önemli bilim ve mühendislik fuarı ISEF'e katılma hakkı kazandı. Enginer: Birçok genç Meclis'teki vekillerden daha akıllı. Düşünme ve karar vermede gençler daha atik, daha hızlı. Bu gençlerin yönetimde söz sahibi olmazı için 40'lı yaşları beklememesi lazım. Türkiye'yi her platformda ilk 5'e sokacak potansiyelimiz var.Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ali Kaan Ergün, henüz lise çağında, "Doğrusal Ses Sistemi Projesi" ile özellikle toplumsal olaylarda sadece eylemcilerin duyabileceği, kolluk kuvvetlerinin etkilenmeyeceği, sağlığa zararsız bir ses müdahale cihazı geliştirdi. Bu projeyle 2013'te TÜBİTAK Fizik Yarışması'nda 2'nci oldu. Sistem, Suriye sınırında kaçak geçişleri önlemeye yönelik kullanılması için geliştiriliyor. Ergün: Teknik kabiliyetimiz çok yüksek. Bu kadar bilinçli bir genç nesil elbette Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmalıdır. Her alanda Türkiye'de derece yaparız.Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji/Hukuk bölümleri 4. sınıf öğrencisi Didem Ersoy, henüz 21 yaşında bir yandan eğitimini sürdürüyor bir yandan da otizm, gelişim geriliği, konuşma bozuklukları olan çocukların evlerine giderek onların gelişimine yardımcı oluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı hedefleyen Ersoy: Kendini geliştiren, donanımlı gençler olarak devlet yönetimine bizler de talibiz.Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Miray Yıldız Özkan, "Hayvan Sevgisi Çocukken Başlar" projesiyle 5-15 yaş arası çocuklara oyun ve hikâyelerle hayvan sevgisini öğretiyor. Miray, "21-22 yaşında olup kendini çok iyi geliştirmiş gençler var. Siyasi görüşü ne olursa olsun genç bir adaya ben oyumu veririm" dedi.