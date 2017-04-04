Başbakan Yıldırım'dan Yozgat'ta önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 4.4.2017 14:20 Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 15:38
Başbakan Yıldırım'dan Yozgat'ta önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım CHP'li vekilin skandal açıklamalarıyla ilgili "Bir CHP'li vekil çıkmış densizce konuşuyor, denize dökeriz diyor, densiz, alçak sen kimsin bu millete hakaret ediyorsun?" dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

- 15 Temmuz bir kez daha gösterdi ki bu anayasa ile daha fazla yol alamayız.

- Her 10 senede Türkiye bir darbeyle, dayatmayla karşı karşıya geldi, mevcut anayasa 82 model her tarafı dökülüyor, şanzımanı dağılmış.

- Bizim dalgalı limanda tek limanımız, tek sığınağımız millettir.

- Kılıçdaroğlu'na gel bu kervana sen de katıl, tarihi adımda senin de katkın olsun, bizim teklifimizi beğenmiyorsan sen de hazırla oylayalım millete götürelim dedik.

- CHP Meclis'te kürsüyü işgal etti, milletvekillerini darp etti, her türlü rezaleti çıkardı. HDP hendek kazmaktan bu işlere vakit bulamadı.

- HDP gitti Kandil'in emrine girdi. milletin oyunu kandile peşkeş çekti. HDP ve CHP ikiz kardeş gibiler, hep bir ağızdan hayır şarkısı söylüyorlar.

- Ey Kılıçdaroğlu millet seni tanımıyor, Yozgat tanır mı? Bu anayasaya evet diyenler ihanet ediyor diyor, hadi ordan.

- Bir CHP'li vekil çıkmış densizce konuşuyor, denize dökeriz diyor, densiz, alçak sen kimsin bu millete hakaret ediyorsun?

- CHP'yi anladık HDP'yi de anladık bunlar kol kola girmişler birbirlerini tanımamış gibi yapıp hayır için çalışıyorlar.

Başbakan Yıldırım'dan Yozgat'ta önemli açıklamalar


- Bunların derdi başka dert büyüyen yükselen Türkiye'nin önünü kesmek. Dert anayasa oylamasında evet çıkarsa dünyanın en büyük havalimanının tamamlanması.

- Benim adaalet bakanım sizin evladınız gidince kapılar kapanıyor, salonlar iptal ediliyor, bunun hesabını Yozgat sorar.

- Türkiye yeni anayasa ile terör belasının tamamen üstesinden gelecek.

- Kadınlarımız her zaman bu davanın en önde gidenleri oldu.

- Biz AK Parti olarak milletin yolundan başka hiçbir yolu tanımadık, hiçbir kirli pazarlığın içinde olmadık.

- AK Parti'den önceki dönemi hatırlayın, 2001 krizinin bedelini millet ödedi.

- Bu krizin maliyeti 638 milyar lira oldu.

- 2002'den 2011'e kadar krizden kalan borçları ödedik.

- 2001'den sonra milletin sinesinden AK Parti çıktı.

- Bizimle de uğraştılar, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi yasak getirdiler, milletvekili olmasını engellediler, AK Parti'yi kapatmak için dava açtılar.

- CHP'nin bu memlekete bir hayrı, güzel işi yok, bugün de hayır'n peşinde, hayırdan hayır gelmez, CHP'den hiç hayır gelmez.

- CHP 2007'de Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin dedi, yüzde 84 evet dedi.

- Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını dizsen 600 kilometre yol yapar.

- Yazın seçim kışın seçim yok. Aynı gün seçimler olacak.

- 17 ayda bir hükümet kuruldu, bundan bir hayır gelir mi?

- Bugün rahmetli Türkeş'in 20. ölüm yıl dönümü, mekanı cennet olsun, onun hayali de başkanlık sistemiydi.

- Başbuğ'un hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz, eski Türkiye siyasetinin aksayan yönlerini ortadan kaldırmak istiyoruz.

- Belirli bölgelerden artık oy alarak iktidar olma artık yok.

- Ağustos böceği gibi yan gelip yatanlar iktidar yüzü göremeyecek, onun için bunlar avaz avaz bağırıyorlar, bu sistemde çalışma var.

- Yozgat'a 14 yılda 9,5 milyar yatırım gerçekleştirdik.

- Yozgat'ta okulların tamamına bilgisayar kurduk, akıllı tahtalarla donattık.

- Yozgat Şehir Hastanesi hayırlı olsun.

- Sağ olun var olun Allah'a emanet olun!

ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakan Yıldırım'dan Yozgat'ta önemli açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz