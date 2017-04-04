İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;
- 15 Temmuz bir kez daha gösterdi ki bu anayasa ile daha fazla yol alamayız.
- Her 10 senede Türkiye bir darbeyle, dayatmayla karşı karşıya geldi, mevcut anayasa 82 model her tarafı dökülüyor, şanzımanı dağılmış.
- Bizim dalgalı limanda tek limanımız, tek sığınağımız millettir.
- Kılıçdaroğlu'na gel bu kervana sen de katıl, tarihi adımda senin de katkın olsun, bizim teklifimizi beğenmiyorsan sen de hazırla oylayalım millete götürelim dedik.
- CHP Meclis'te kürsüyü işgal etti, milletvekillerini darp etti, her türlü rezaleti çıkardı. HDP hendek kazmaktan bu işlere vakit bulamadı.
- HDP gitti Kandil'in emrine girdi. milletin oyunu kandile peşkeş çekti. HDP ve CHP ikiz kardeş gibiler, hep bir ağızdan hayır şarkısı söylüyorlar.
- Ey Kılıçdaroğlu millet seni tanımıyor, Yozgat tanır mı? Bu anayasaya evet diyenler ihanet ediyor diyor, hadi ordan.
- Bir CHP'li vekil çıkmış densizce konuşuyor, denize dökeriz diyor, densiz, alçak sen kimsin bu millete hakaret ediyorsun?
- CHP'yi anladık HDP'yi de anladık bunlar kol kola girmişler birbirlerini tanımamış gibi yapıp hayır için çalışıyorlar.
Başbakan Yıldırım'dan Yozgat'ta önemli açıklamalar
- Bunların derdi başka dert büyüyen yükselen Türkiye'nin önünü kesmek. Dert anayasa oylamasında evet çıkarsa dünyanın en büyük havalimanının tamamlanması.
- Benim adaalet bakanım sizin evladınız gidince kapılar kapanıyor, salonlar iptal ediliyor, bunun hesabını Yozgat sorar.
- Türkiye yeni anayasa ile terör belasının tamamen üstesinden gelecek.
- Kadınlarımız her zaman bu davanın en önde gidenleri oldu.
- Biz AK Parti olarak milletin yolundan başka hiçbir yolu tanımadık, hiçbir kirli pazarlığın içinde olmadık.
- AK Parti'den önceki dönemi hatırlayın, 2001 krizinin bedelini millet ödedi.
- Bu krizin maliyeti 638 milyar lira oldu.
- 2002'den 2011'e kadar krizden kalan borçları ödedik.
- 2001'den sonra milletin sinesinden AK Parti çıktı.
- Bizimle de uğraştılar, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi yasak getirdiler, milletvekili olmasını engellediler, AK Parti'yi kapatmak için dava açtılar.
- CHP'nin bu memlekete bir hayrı, güzel işi yok, bugün de hayır'n peşinde, hayırdan hayır gelmez, CHP'den hiç hayır gelmez.
- CHP 2007'de Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin dedi, yüzde 84 evet dedi.
- Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını dizsen 600 kilometre yol yapar.
- Yazın seçim kışın seçim yok. Aynı gün seçimler olacak.
- 17 ayda bir hükümet kuruldu, bundan bir hayır gelir mi?
- Bugün rahmetli Türkeş'in 20. ölüm yıl dönümü, mekanı cennet olsun, onun hayali de başkanlık sistemiydi.
- Başbuğ'un hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz, eski Türkiye siyasetinin aksayan yönlerini ortadan kaldırmak istiyoruz.
- Belirli bölgelerden artık oy alarak iktidar olma artık yok.
- Ağustos böceği gibi yan gelip yatanlar iktidar yüzü göremeyecek, onun için bunlar avaz avaz bağırıyorlar, bu sistemde çalışma var.
- Yozgat'a 14 yılda 9,5 milyar yatırım gerçekleştirdik.
- Yozgat'ta okulların tamamına bilgisayar kurduk, akıllı tahtalarla donattık.
- Yozgat Şehir Hastanesi hayırlı olsun.
- Sağ olun var olun Allah'a emanet olun!