İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



- 15 Temmuz bir kez daha gösterdi ki bu anayasa ile daha fazla yol alamayız.



- Her 10 senede Türkiye bir darbeyle, dayatmayla karşı karşıya geldi, mevcut anayasa 82 model her tarafı dökülüyor, şanzımanı dağılmış.



- Bizim dalgalı limanda tek limanımız, tek sığınağımız millettir.



- Kılıçdaroğlu'na gel bu kervana sen de katıl, tarihi adımda senin de katkın olsun, bizim teklifimizi beğenmiyorsan sen de hazırla oylayalım millete götürelim dedik.



- CHP Meclis'te kürsüyü işgal etti, milletvekillerini darp etti, her türlü rezaleti çıkardı. HDP hendek kazmaktan bu işlere vakit bulamadı.



- HDP gitti Kandil'in emrine girdi. milletin oyunu kandile peşkeş çekti. HDP ve CHP ikiz kardeş gibiler, hep bir ağızdan hayır şarkısı söylüyorlar.



- Ey Kılıçdaroğlu millet seni tanımıyor, Yozgat tanır mı? Bu anayasaya evet diyenler ihanet ediyor diyor, hadi ordan.



- Bir CHP'li vekil çıkmış densizce konuşuyor, denize dökeriz diyor, densiz, alçak sen kimsin bu millete hakaret ediyorsun?



- CHP'yi anladık HDP'yi de anladık bunlar kol kola girmişler birbirlerini tanımamış gibi yapıp hayır için çalışıyorlar.

Başbakan Yıldırım'dan Yozgat'ta önemli açıklamalar



- Bunların derdi başka dert büyüyen yükselen Türkiye'nin önünü kesmek. Dert anayasa oylamasında evet çıkarsa dünyanın en büyük havalimanının tamamlanması.



- Benim adaalet bakanım sizin evladınız gidince kapılar kapanıyor, salonlar iptal ediliyor, bunun hesabını Yozgat sorar.



- Türkiye yeni anayasa ile terör belasının tamamen üstesinden gelecek.



- Kadınlarımız her zaman bu davanın en önde gidenleri oldu.



- Biz AK Parti olarak milletin yolundan başka hiçbir yolu tanımadık, hiçbir kirli pazarlığın içinde olmadık.



- AK Parti'den önceki dönemi hatırlayın, 2001 krizinin bedelini millet ödedi.



- Bu krizin maliyeti 638 milyar lira oldu.



- 2002'den 2011'e kadar krizden kalan borçları ödedik.



- 2001'den sonra milletin sinesinden AK Parti çıktı.



- Bizimle de uğraştılar, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi yasak getirdiler, milletvekili olmasını engellediler, AK Parti'yi kapatmak için dava açtılar.



- CHP'nin bu memlekete bir hayrı, güzel işi yok, bugün de hayır'n peşinde, hayırdan hayır gelmez, CHP'den hiç hayır gelmez.



- CHP 2007'de Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin dedi, yüzde 84 evet dedi.



- Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını dizsen 600 kilometre yol yapar.



- Yazın seçim kışın seçim yok. Aynı gün seçimler olacak.



- 17 ayda bir hükümet kuruldu, bundan bir hayır gelir mi?



- Bugün rahmetli Türkeş'in 20. ölüm yıl dönümü, mekanı cennet olsun, onun hayali de başkanlık sistemiydi.



- Başbuğ'un hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz, eski Türkiye siyasetinin aksayan yönlerini ortadan kaldırmak istiyoruz.



- Belirli bölgelerden artık oy alarak iktidar olma artık yok.



- Ağustos böceği gibi yan gelip yatanlar iktidar yüzü göremeyecek, onun için bunlar avaz avaz bağırıyorlar, bu sistemde çalışma var.



- Yozgat'a 14 yılda 9,5 milyar yatırım gerçekleştirdik.



- Yozgat'ta okulların tamamına bilgisayar kurduk, akıllı tahtalarla donattık.



- Yozgat Şehir Hastanesi hayırlı olsun.



- Sağ olun var olun Allah'a emanet olun!