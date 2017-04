Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memleketinde Rize-Artvin Havalimanı'nın temelini atıp, toplu açılış törenine katıldı. Rize'den Trabzon'a geçerek Atatürk Alanı'nda düzenlenen törene de katılan Erdoğan, konuşmalarında özetle şu mesajları verdi:Milletin ademe mahkum ettiği eski siyasetçiler son nefeslerini, enerjilerini "hayır" propagandası için harcıyorlar. Sandığın rengi belli oldukça dengeyi kaybettiler. İçlerinde ne kadar nefret, kin varsa ortaya döküyorlar.Ana muhalefetin bir milletvekili çıkmış, 'evet' diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Bu ne terbiyesizliktir. Haddini bil, sen kimsin ya. Sana adım attırmazlar, adım. Sen bu milleti ne zannediyorsun ya? Sen ne biçim genel başkansın ya? Sen bu milletvekiline şu lafları ettikten sonra kalkıp da ağzının payını nasıl vermezsin? 16 Nisan'da benim milletim bunlara gereken cevabı verecek. 15 Temmuz'da o meydanlardan kaçanlar kalkıp da bu milleti denize dökecek mecali bile bırakın, ayakta duramazlar.Hadi terör örgütlerini, Avrupa'yı anladık, 'hayır' diyorlar. Peki CHP'ye ne oluyor da 'hayır' diyor? CHP'liler sadece 'hayır' demekle kalmıyor. CHP'ye gönül verenleri kast etmiyorum, tepesindekileri kast ediyorum. Bunlar sadece yalan söylemekle kalmıyor, işi çok çirkin yerlere kadar götürüyorlar. İşte bir CHP milletvekili çıkmış mikrofonun başına, "Denize dökeriz" diyor. Ya sen geri zekalı mısın? Sen kiminle aşık atıyorsun ya?Bir başkası güya tecrübeli siyasetçi, peygamberlere hakaret ediyor. Ey Baykal, yazıklar olsun sana. Genel başkanları da 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyecek, elinde dosyalar varmış. Varsa dosya açıkla. 16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz. Şimdi açıkla. Ama işi gücü yalan. Senin de mumun yatsıya kadar yanacak. Sandık bunlar için kâbus. Onların kâbusu milletimin bayramıdır.Şu anda 16 Nisan için Kandil, İmralı'daki, Pensilvanya'daki o alçak, Batı'daki faşist bazı yönetimler "hayır" diyor. Ülkemde de CHP, PKK'nın desteğindeki parti "hayır" diyor. Ne yazık ki Saadet'in başındaki bazı takım da "hayır" diyor. AK Parti'ye, MHP'ye, BBP'ye, SP'ye, CHP'ye gönül veren kardeşlerim, bu ayrım noktasına dikkat edin ve gelin 16 Nisan'da bu reformu gerçekleştirelim.12 Eylül darbesine "hayır" diyenlerin bugün "evet" demesi gerekir. Merhum Menderes ve arkadaşlarının 1950'de "Yeter artık söz milletindir" diyerek başlattığı demokrasi mücadelesini inşallah 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle taçlandıracağız. 16 Nisan'da bu terör yardakçılarıyla hesaplaşmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin önünü açacak büyük bir reforma imza atacağız. Bunu bildikleri için DEAŞ'ı, FETÖ'sü, PKK'sıyla "hayır" seferberliği başlattılar.Ömer Halisdemir'in vücudundan 30 kurşun çıktı. İstedikleri kadar sıksınlar. O şehadete yürüdü, öbürü ila cehenneme zümera. Böyle bir hainliği ancak aklını, namusunu ve imanını Pensilvanya'daki şarlatana 1 dolara satmış mankurtlar yapabilir.Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fatih Sultan Mehmet tablosu hediye etti."Projebedeli 1 milyar 350 milyon lira olan Rize - Artvin Havalimanı projesi, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra deniz doldurularak yapılan Türkiye'deki ikinci, dünyada üçüncü havalimanıdır. Bugün Rize tıpkı Karadeniz gibi kabına sığmıyor. Suudi Arabistan'dan Kuveyt'e kadar on binlerce turist Ayder Yaylası'nı Fırtına ve İkizdere vadilerini şelaleleri, akarsuları gezmek, Rize'nin güzelliklerini görmek için her yıl şehrimize akın ediyor. Ovit Tüneli'nin çalışmaları son sürat devam ediyor. Millet Şirin, biz de Ferhat. Dağları delerek yolumuza devam ediyoruz. Daha çok eserler olacak inşallah. Başkanlık sistemi bunları hızlandırıyor. Şu anda biz istikrar, güven arıyoruz. Artık bu ülke patinaj yapsın istemiyoruz."Bazı Avrupa ülkelerinin devlet televizyonları, yüksek tirajlı gazeteleri, dergileri her gün en ağır hakaretlerle bize saldırıyor. Türkçe manşet ata ata Türkçe'yi de bayağı öğrendiler. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar çirkefleşirse çirkefleşsinler nafile. Bu faşist baskıları uygulayan bu Nazizmin torunlarına cevabı verin. Avrupa'da 520 bin kardeşimiz oyunu kullandı. Son seçimlerde bu rakam 430 bindi.İsviçre Parlamentosu'nun önünde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın pankartta resmi, yanında şakağına silah dayanmış. Ne diyorlar "Erdoğan'ı öldürün." Dün Ankara'da da söyledim, vah dangalaklar vah. Siz kim oluyorsunuz ya? Biz ölümü korkutmuş bir nesiliz.CumhurbaşkanıErdoğan Trabzon'da katıldığı programda ise şunları söyledi: "Suriye'de El Bab'ın da teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı Harekâtı'nın birinci etabını sona erdirdik. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekatlara, yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine, PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar, Türkiye'nin baharı, teröristlerin kara kışı olacaktır. Siz bakmayın terör örgütlerinin kimi Avrupa ülkelerini arkalarına alıp efelenmeye başlamalarına. Zor, oyunu bozar. Biz, terör örgütleri üzerinden kurulan bu oyunu, zorla da olsa bozacağız."