CHP’ye ABD’den mail geldi mi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. TGRT Haber TV'de açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Size Adil Öksüz ile ilgili Amerika'dan mail geldi mi, gelmedi mi veya partisinden bir vekile mail geldi mi, gelmedi mi? Peki siz bu maille ilgili ne yaptınız? Bu açıklamaları bu mail üzerine mi yaptınız? Yaptıysanız, bu maili gönderenleri tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz?" diye sordu. FETÖ'nün iki numaralı zanlısı Öksüz'ün nerede olduğuna ilişkin bir delil olmadığını belirten Bozdağ, "İki ihtimal var, ya FETÖ infaz etmiş olabilir, ben bunu zayıf ihtimal olarak görüyorum. Diğer ihtimal ise bir yerde birileri tarafından saklandığı" dedi.