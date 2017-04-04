Cumhuriyet’in ByLock trafiği

Cumhuriyet Gazetesi
'nin bazı
yöneticileri hakkında
yürütülen soruşturma
dosyasına HTS ve ByLock
analiz raporları
da girdi. Raporlara
göre, şüpheli Kadri
Gürsel'in 92
ByLock kullanıcısı
ve haklarında
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden dolayı soruşturma bulunan 21 kişiyle iletişim kaydı var. Yine diğer şüphelilerden Orhan Erinç'in aralarında Halit Esendir'in de bulunduğu 3 ByLock kullanıcısı şüpheli şahıs ve FETÖ'Den kaydı olan 8 kişiyle iletişim kaydı belirlendi. Gazete İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın 5 ByLock kullanıcısı ve haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden dolayı soruşturma bulunan 6 kişiyle iletişim kaydı bulundu.
DÜNDAR-AKKAŞ BAĞI
Soruşturma şüphelisi kaçak Can Dündar'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü polis akademisi imamı Önder Aytaç isimli şahıs ile FETÖ/PDY basın yayın yapılanması sorumlusu Ekrem Dumanlı, hakkında FETÖ/PDY terör örgütü nedeniyle soruşturma bulunup halen firari olan eski Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş ile hakkında FETÖ/PDY terör örgütü nedeniyle soruşturma bulunup tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile 10 ByLock kullanıcısı şüpheli şahıs ile ve haklarında FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünden dolayı soruşturma bulunan 10 kişiyle iletişim kaydı belirlendi. Tutuklu Mehmet Murat Sabuncu'nun, 13 ByLock kullanıcısı şüpheli ile ve haklarında FETÖ'den soruşturma bulunan 10 kişiyle iletişim kaydı bulunduğu anlaşıldı.