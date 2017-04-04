Darbeci Zekeriya Kuzu'nun oğlu bakın kim çıktı!

Darbe girişiminde Akıncı Üssü'nü işgal eden ve halka ateş açan cuntacıların İstanbul'dan gelen SAT komandoları olduğu Akıncı İddianamesi'nde yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç'in hazırladığı "Akıncı Üssü" iddianamesinde dikkat çeken detaylara yer verildi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için Marmaris'te kaldığı otele baskın yapan ve "Menfez Paşası" olarak bilinen cuntacı Zekeriya Kuzu gibi oğlunun da 15 Temmuz'da görev aldığı belirtildi.

Kuzu'nun İncirlik Üssü'nde görevli oğlu Muhammet Emrah Kuzu'nun darbe girişimi gecesi üs komutanı cuntacı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın korumalığını ve şoförlüğünü yaptığı belirtildi.

Filo binasında silahlı olarak ve namlusuna mermi sürülmüş vaziyette nöbet tuttuğu belirtilen oğul Kuzu'nun üs komutanının telefon ve evrak işleriyle bire bir ilgilendiği ifade edildi

'ALDIĞIMIZ MÜHİMMATI AKINCI'YA İNDİRDİK'

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, iddianamede, Kayseri'den kalkan 2 No'lu kargo uçağında yükleme teknisyeni olarak görev yapan Sinan Sarı'nın ifadesi de yer aldı.

Sarı, "Bayramın birinci günü yani 5 Temmuz'da görevli olarak ABD'ye gittim. ABD'den aldığımız mühimmatı ve malzemeleri indirmek için Ankara Akıncı Havalimanı'na iniş yaptık. Burada malzemeleri teslim ettikten sonra bağlı bulunduğumuz üsse dönüş yaptık" dedi.

ŞAŞIRTAN SAVUNMA

Vatandaşın vergileriyle devletin güvenliğini sağlayacak olan bir personelin kendi vatandaşına karşı böyle bir tutum içerisinde bulunmasını hayretler içerisinde izlediğini ve darbeci olmadığını savunan Sarı, "Şu anki Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın başbakanlığı zamanında askeriye içerisinde, filoda ibadetlerimi hiç çekinmeden özgürce yerine getirebiliyorum. Bana ve diğer arkadaşlara bu ortamı hazırlayan Cumhurbaşkanı'mıza darbe teşebbüsünde bulunmam söz konusu dahi olamaz" dedi.

'HAZIRLIK MAÇI İZLEYELİM'

Eskişehir 1. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi ve Müşterek Kuvvet Hava Komutanı cuntacı Tuğgeneral Recep Ünal'ın darbe girişimini engellemeye çalışan personeli yönlendirmek için "Ortalık sakinleşti. Uçuşlar normale döndü. Televizyonda hazırlık maçı varsa maçı izleyelim" dediği belirtildi.

Darbe girişiminin önlenmesine yönelik hiçbir faaliyette bulunmadığı belirtilen Ünal'ın, "Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi devre dışıdır, illegal emirler yayınlamaktadır" yönündeki emri önce imzalamak istemediği, daha sonra Hakan Akın'ın ısrarı üzerine "Eli titreyerek" imzaladığı ve "Al lan" diyerek belgeleri fırlattığı kaydedildi.

'BOŞ KOVANLARI TOPLADILAR'

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü nizamiyesini koruyan ve halkın üzerine ateş açan cuntacıların İstanbul'dan gelen SAT komandoları olduğu ortaya çıtı. İddianameye ifadesi giren tanık Furkan Fuat Cin, saat 01.00 sularında vatandaşların nizamiye önünde toplandıklarını, uyarıya rağmen ayrılmamaları üzerine komandoların havaya ateş açtığını söyledi.

Furkan Fuat Cin, yanlarında gelen tanımadığı binbaşıyı üssün içerisindeki nizamiyeye götürdüğünü, nizamiyeden o tarafa doğru baktığında yerde cesetler gördüğünü anlattı.

SAT komandolarının daha sonra boş kovanları topladıklarını, üsse giderek şarjörlerdeki ve mermilerdeki parmak izlerini sildiklerini, silahlarını temizlediklerini kaydeden Cin, komandoların sivil kıyafet ve farklı isimlerle İstanbul'a gitmeyi konuştuklarını belirtti.