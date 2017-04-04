Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kerkük tepkisi: Bir şeylerin döndüğü gerçek

Bazı temaslarda bulunmak üzere Isparta'ya gelen Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının Esad'ın İdlib'e düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı: Bu, bir insanlık suçudur ve bunun da cezası olmalı ama daha önce kırmızı çizgi aşılmasına rağmen vurdumduymazlık gösteren batı dünyası, insan hakları konusunda ders vermeye çalışanlar, eminim yine bunu örtmeye çalışacaklardır. Bu bizim için kabul edilemez. Bu tüm süreci de heba edebilir.

Çavuşoğlu "Bu insanlık suçudur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kerkük İl Meclisi'nin almış olduğu iddia edilen referandum kararına ilişkin, "Bu Kerkük İl Meclisi'nin almış olduğu bir karar değil. Araplar ve Türkmenler bu karara katılmadı. Üstelik karara baktığınız zaman Kerkük İl Meclisi referanduma gidilsin kararı vermiyor. Öyle bir yetkisi de yok zaten" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"FIRSATÇILIK YAPIYORLAR"

Bu Kerkük İl Meclisi'nin almış olduğu bir karar değil. Araplar ve Türkmenler bu karara katılmadı. Üstelik karara baktığınız zaman Kerkük İl Meclisi referanduma gidilsin kararı vermiyor. Öyle bir yetkisi de yok zaten. Türkmen ve Arapların katılmadığı meclis diyor ki Bağdat yönetiminden buranın geleceği ile ilgili bir referandum yap diyor. Ama burada tabii bir şeylerin döndüğü gerçek. Esasen bu adımlar hele hele bu kırılgan dönemde Irak'ın geleceğini riske atan adımlar. Tüm zorlukların yenilmesi için herkesin destek verdiği bir ortamda atılan bu adımlar iyi niyetli değil. Fırsatçılık yapıyorlar. Kendilerine de bunu açıkça söyledik. Şunu bilsinler Kerkük Türkmeni yalnız değildir, yalnız da kalmayacaktır. Oldu bittilere müsaade etmeyiz. Bu kargaşa ortamında fırsatçılık yapmak Irak'ın ve bölgesel yönetimin geleceği için iyi olmaz