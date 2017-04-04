Erdoğan: Biz sizi siyaset müzesine koyacağız

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Parlamentoya girmenizi engellemek isteyenlere gereken cevabı vermeye hazır mıyız? dinamik bir meclis bunun önünü açıyoruz. Şunu bilsinler ki hani denize dökmek isteyenler var ya! Biz sizi denize dökmeyeceğiz. Siyaset müzesine obje olarak yerleştireceğiz. Şaka bir yana! Türkiye böyle bir muhalefet anlayışını haketmiyor. İnsan karşısında akıllı bir muhalefet istiyor ama bizim karşımıza düşe üşe ne yazık ki CHP düşüyor. Ne yaparsınız kader işte bu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz sizi denize dökmeyeceğiz. Siyaset müzesine obje olarak yerleştireceğiz"