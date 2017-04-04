SABAH Yazarlar Kulübü
, referandum buluşmaları kapsamında "Türkiye geleceğini oyluyor. SABAH gazetesi yazarları anayasa değişikliğini tartışıyor" başlıklı panel dün Adana'da yapıldı. Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve büyük ilgi gören panele eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Panelin açılış konuşmasını SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu yaptı. Moderatörlüğünü Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz'ün yaptığı panele, SABAH Ekonomi Müdürü ve köşe yazarı Dr. Şeref Oğuz, SABAH köşe yazarı Doç. Dr. Fahrettin Altun, Daily SABAH köşe yazarı Ozan Ceyhun
ve SABAH köşe yazarı Mahmut Övür konuşmacı olarak katıldı.
TÜRKÇE ÖĞRETİYORUZ
Avrupa'nın medya politikası üzerinden algı operasyonu yaptığını belirten Ozan Ceyhun, " 'FETÖ'ye idam' lafları çıktığı zaman kıyametler koparan Avrupa, Adnan Menderes asıldığı zaman ses çıkarmadı. Başta Hollanda, Almanya, İsviçre manşetlerini Türkçe çıkartarak, 'hayır' propagandası yapıyorlar. Ama biz onlara Türkçe'yi öğretiyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi Avrupa'nın işine gelmiyor. Çünkü Avrupa buna alışık değil. Onlar 'one minute' diyen bir lider istemiyor. Avrupa, alternatif lider çıkaramadığı için Türkiye'nin karşısında eziliyor. Artık Erdoğan gerçeğini kabul edecekler. 15 Temmuz'da nasıl hayal kırıklığına uğradılarsa 16 Nisan'da da aynı hüsranı yaşayacaklar" dedi.
BAŞARI KURUMSALLAŞMALI
SABAH köşe yazarı Fahrettin Altun ise şunları söyledi; "16 Nisan'da tarihi bir adım atacağız. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, rahmetli Başbakan Bülent Ecevit'e anayasayı fırlattı ve neler yaşadığımızı gördük. Faizler yükseldi, milyonlarca kişi işsiz kaldı. Batılı devletler Türkiye ile adeta top gibi oynadı. Artık tıkır tıkır işleyen bir hükümet sistemine ihtiyaç var. 2002'den bugüne kadar çok ciddi siyasal bir dönüşüm yaşandı, Türkiye'de vesayetçi sistem zayıfladı. Bu da karizmatik lider Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde gerçekleşti. Bu kazanımların, başarıların kurumsallaşması lazım."
EKONOMİ DAHA GÜÇLENECEK
SABAH Ekonomi Müdürü ve köşe yazarı Dr. Şeref Oğuz da konuşmasında, Türkiye ekonomisinin 'evet'le daha da güçleneceğini belirterek, "Türkiye yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendirmeli. Avrupa'ya inat her geçen gün büyüdük. 'Evet' Türkiye'nin hızlı vitese geçmesini ve tüm süratle ekonomisini daha da güçlendirmesini sağlayacak. En önemlisi Türkiye orta gelir tuzağından kurtulmuş olacak. Bu seçimde 80 milyonun kaderi değişecek" diye konuştu. SABAH köşe yazarı Mahmut Övür de 16 Nisan'ın büyük bir fırsat olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu şansı kaçırmamalıyız. Türkiye bu durumu çok iyi değerlendirmeli. Bu ülke kriz zamanları eline şapkasını alıp giden liderler gördü. Türkiye'yi dar elbisenin içine giydirdiler, hareket ettirmediler. Artık eline şapkasını alıp giden lider yok. Bu sistem geçtiği zaman CHP siyaset yapmak zorunda kalacak. Siyasetin önünü açacak, itibar kazandıracak."