'un Twitter hesabı hacklendi

Giriş Tarihi: 4.4.2017 15:41 Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 16:14
Hüsnü Bozkurt'un Twitter hesabı hacklendi

nda '' diyecekleri tehdit eden 'li 'un Twitter hesabı hacklendi.

Konya , Uğur Dündar'ın sık sık skandallarla gündeme gelen Halk Arenası programına katılarak Türk halkına referandum tehditleri savurmuştu.

Sandıktan "hayır" çıkacağına inandığını belirten Bozkurt, "" çıkması halinde de kimsenin heveslenmemesi gerektiğini söyledi.

CHP'Lİ VEKİLDEN HALKA REFERANDUM TEHDİDİ

Aldıkları oy oranının önemli olmadığını söyleyerek halkın iradesini hiçe sayan Bozkurt, halkın kimi desteklediğinin önemli olmadığını, ülkenin sahibinin kendileri olduğunu iddia ederek büyük tepki toplamıştı.

CHP'li vekilden halka referandum tehdidi

EVET DİYEN HALKA TEHDİT

Büyüklüğümüz aldığımız oyla ölçülemez, biz Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz, biz devrimciyiz diyen CHP'li Bozkurt, "Sandıktan evet çıkarsa da kimse heveslenmesin. Yine Samsundan başlar, sizi İzmir'e kadar kovalarız" diyerek "Evet" diyecek vatandaşlara tehditte bulundu.

Referanduma evet diyeceklere "Sizi de 7 göbek sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz" diye tehditler savuran CHP'li Bozkurt'un konuşması tepki çekti.

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Hüsnü Bozkurt'un Twitter hesabı hacklendi
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