Kılıçdaroğlu CHP'ye şarkı vermeyen sanatçıyı hedef gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılarla bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu şarkısını istediği isimlerden karşılık bulamayınca "sanatçı değiller" diyerek hakaret etti.

SANATÇI DEMİYORUM!

"Baba bir masal anlat bana" şarkısını kullanmak istediklerini ancak şarkının bestecisinin buna izin vermediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "O şarkıyı kullanmak istedik. Vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de sahibini de kınadım. Asla onlara da sanatçı demiyorum. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.

'Bana bir masal anlat baba', Yeni Türkü grubunun eski üyesi Cengiz Onural tarafından bestelendi.