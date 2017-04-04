CHP'ye şarkı vermeyen yı hedef gösterdi

Giriş Tarihi: 4.4.2017 11:07 Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 11:14
Kılıçdaroğlu CHP'ye şarkı vermeyen sanatçıyı hedef gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal , "Baba bir masal anlat bana" şarkısını kullanmak istediklerini ancak şarkının bestecisinin buna izin vermediğini belirterek, şarkının bestekarına tepki gösterdi. Şarkısını istemeye gittiği için istediği olmayınca 'Sanatçı değil' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal , larla bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu şarkısını istediği isimlerden karşılık bulamayınca "sanatçı değiller" diyerek etti.

SANATÇI DEMİYORUM!

"Baba bir masal anlat bana" şarkısını kullanmak istediklerini ancak şarkının bestecisinin buna izin vermediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "O şarkıyı kullanmak istedik. Vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de sahibini de kınadım. Asla onlara da sanatçı demiyorum. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.

'Bana bir masal anlat baba', Yeni Türkü grubunun eski üyesi Cengiz Onural tarafından bestelendi.

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Kılıçdaroğlu CHP'ye şarkı vermeyen sanatçıyı hedef gösterdi
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