Kilis'te, eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı İnanlı Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde gece saatlerinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 kişinin yakalandığı açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, yakalananlar arasında bulunan Çeçen uyruklu kişinin bölgede eylem hazırlığında olduğu bildirildi. 18 kişinin yakalandığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye uyruklu 9 yetişkin erkek, 4 yetişkin kadın, 4 çocuk ve 1 Çeçen uyruklu yetişkin erkek olmak üzere toplam 18 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan Çeçen uyruklu şahsın beraberinde bulunan çantasında yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında patlayıcı düzeneği ve iki adet savunma tipi el bombası tespit edilmiştir. İlgili Çeçen şahsın bölgede bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilmiştir. Düzenek ve el bombaları, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanlarına yerinde teslim edilmiş, yakalanan diğer şahısların teslimat işlemleri devam etmektedir."